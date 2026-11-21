أشاد الكاتب والسيناريست مدحت العدل بموهبة الفنان محمد فؤاد، مؤكدًا أنه من أبرز المطربين الذين أنجبتهم مصر، لما يمتلكه من قدرات غنائية وتمثيلية مميزة، مشيرًا إلى أنه يرى فيه روح الشعب المصري، ويكن له محبة كبيرة ويتمنى له المزيد من النجاح.

وأوضح العدل خلال حواره ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد فؤاد لم يتمكن من إدارة موهبته بالشكل المناسب، ولم يعمل على تطوير نفسه بالقدر الكافي، مشددًا على أهمية الاستماع إلى نصائح الأصدقاء المحبين، والاستفادة من أصحاب الخبرات والثقافة في اختيار الأعمال وتطوير المسيرة الفنية.

واستشهد بتجربتي الفنانين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، موضحًا أن علاقاتهما بعدد من كبار المثقفين والكتاب والشعراء أسهمت في تشكيل وعيهما الفني، وساعدتهما على انتقاء الأعمال والأغنيات بعناية.

ووصف مدحت العدل الفنان عمرو دياب بالشخصية الاستثنائية، مؤكدًا أن استمراره في قمة الغناء لمدة 40 عامًا لم يأتِ من فراغ، وإنما يعكس امتلاكه مجموعة من المقومات الفنية، إلى جانب الذكاء ومواكبة العصر والتطورات الموسيقية.

وأشار إلى أن عمرو دياب يتمتع بموهبة التلحين ودرس الموسيقى، كما أنه لا يعتمد على نفسه فقط في تلحين أغنياته، بل يستعين بعدد من الملحنين، معتبرًا أنه أصبح بمثابة مؤسسة فنية متكاملة، ويجيد إدارة موهبته واستثمارها.