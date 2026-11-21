تُعد رائحة الفم الكريهة من المشكلات الصحية المزعجة التي قد ترتبط بأسباب متعددة، بعضها يتعلق بصحة الفم والأسنان، والبعض الآخر قد يكون ناتجًا عن اضطرابات الجهاز الهضمي. وفي هذا السياق، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أحد الأسباب المحتملة لهذه المشكلة، مشيرًا إلى دور جرثومة المعدة في ظهور الرائحة غير المستحبة، كما حذر من الإفراط في تناول الطعام ومخاطر الوصول إلى مرحلة الشبع.

حسام موافي يكشف علاقة جرثومة المعدة برائحة الفم الكريهة

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رائحة الفم الكريهة لها أكثر من 8 أسباب محتملة، من بينها الإصابة بجرثومة المعدة، لافتًا إلى أن هذه العدوى قد تكون أحد العوامل المرتبطة بالمشكلة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون أيضًا من اضطرابات بالجهاز الهضمي.

وجاءت تصريحاته ردًا على استفسار أحد المتابعين، الذي يعاني منذ عامين من ارتجاع شديد وانتفاخ بالبطن بعد تناول الطعام، إلى جانب استمرار رائحة الفم الكريهة رغم الاهتمام بنظافة الأسنان واستخدام الغسول والخيط الطبي، فضلًا عن تناوله أدوية الحموضة والارتجاع بصورة متقطعة دون تحسن نهائي.

توصية بإجراء تحليل جرثومة المعدة

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أهمية إجراء تحليل جرثومة المعدة عند الاشتباه في الإصابة بها، خاصة في الحالات التي تعاني من مشكلات بالمعدة مصحوبة برائحة الفم الكريهة، موضحًا أن العدوى قد تنتقل بسهولة، ما يستدعي الاهتمام بإجراءات الوقاية واتباع الإرشادات الطبية اللازمة للتعامل معها.

تحذير من تناول وجبة واحدة يوميًا

وفي سياق آخر، انتقد موافي اعتياد بعض الأشخاص على تناول وجبة واحدة فقط يوميًا، معتبرًا أن هذا النظام الغذائي غير مناسب، موضحًا أن الأفضل هو توزيع الطعام على كميات صغيرة خلال فترات متباعدة على مدار اليوم، بدلًا من تناول وجبة كبيرة دفعة واحدة.

حسام موافي يحذر من الوصول إلى مرحلة الشبع

وشدد على خطورة الإفراط في تناول الطعام والوصول إلى مرحلة الشبع، موضحًا أن ذلك قد ينعكس سلبًا على المعدة والكبد والمرارة ومستويات السكر، فضلًا عن تأثيراته المحتملة على الصحة العامة.

واستشهد موافي بقول الله تعالى: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا»، إلى جانب الحديث الشريف: «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع»، مؤكدًا أهمية الاعتدال في تناول الطعام وتجنب ملء المعدة بالكامل للحفاظ على صحة الجسم.