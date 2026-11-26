حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على التعبير عن حزنها الشديد وتعاطفها مع ضحايا حادث الوراق، الذي أثار حالة من الحزن والتأثر، مقدمة خالص التعازي لأسر المتوفين، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وعبّرت شيرين عن مشاعرها تجاه الحادث بكلمات مؤثرة، أكدت خلالها أن حجم الألم يفوق قدرة الكلمات على التعبير، قائلة إن قلبها موجوع، وإنها لا تجد ما يمكن أن يصف ما حدث أو يخفف من قسوة الفاجعة التي ألمّت بأسر الضحايا.

ودعت الفنانة الراحلين بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله مثواهم الجنة، كما توجهت بالدعاء إلى أهاليهم بأن يمنحهم الصبر والقوة لتجاوز هذه المحنة الصعبة، متمنية أن يمنّ الله على المصابين بالشفاء العاجل وأن يعودوا إلى أسرهم سالمين.

واختتمت شيرين رسالتها بعبارة «إنا لله وإنا إليه راجعون»، في لفتة إنسانية عبّرت من خلالها عن مشاركتها مشاعر الحزن مع أسر الضحايا وكل من تأثر بالحادث.

وتأتي رسالة شيرين عبد الوهاب في إطار موجة من التعاطف والدعوات التي صاحبت الحادث، حيث تحظى مثل هذه الرسائل باهتمام الجمهور، لما تحمله من مواساة إنسانية لأسر فقدت أحباءها، وتضامن مع المصابين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.