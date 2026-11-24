نفت الفنانة رانيا يوسف الأنباء المتداولة بشأن انفصالها عن زوجها المخرج أحمد جمال، مؤكدة استمرار علاقتهما بشكل طبيعي، وعدم صحة ما تردد خلال الفترة الماضية حول طلاقهما.

وقالت رانيا يوسف، خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»، ردًا على مروجي شائعات انفصالها: «هم عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم.. لأ مفيش الكلام ده، أعوذ بالله، إحنا الحمد لله كويسين، وبقول لهم يا جماعة تفاءلوا بالخير، وخليكم محضر خير».

وعلى صعيد آخر، ترتبط رانيا يوسف بعدد من الأعمال الفنية الجديدة، من بينها مسلسل «سلطان الديب»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

كما تشارك في مسلسل «القصة الكاملة»، من إنتاج مجدي الهواري، من خلال حكاية «جثة حية»، ويشاركها البطولة أحمد مجدي، وأحمد خالد صالح، وثراء جبيل، وآخرون.

والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج حسام علي، وإنتاج مجدي الهواري.