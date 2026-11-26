أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي بالغربية، تنفيذ جمعية الأورمان معرض لتوزيع الأثاث المنزلى مجانًا على 75 أسرة أولى بالرعاية بقرى إبشواى وشبرانباص وسملا وحوين بمركز قطور.

دعم تضامن الغربية

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود لتقديم أوجه الخدمات والدعم للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم، وليجسّد اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية بما يضمن لهم مستقبلاً أفضل.

تحرك تنفيذي عاجل

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن المعرض قدم أجهزة منزلية معمرة " أنتريهات ، صالونات ، بوتاجازات ، ثلاجات ، غسالات أتوماتيك ، سجاد، غرف نوم ، مكاتب ، مراتب ، مفروشات ) وغيرها من الأجهزة المعمرة والتى تكفى لتلبية إحتياجات 143أسرة.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

وأشار شعبان، إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى الغربية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.