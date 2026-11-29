أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن خطة اليومين الإيرانية لا تزال مطروحة على الطاولة وهي خطة معقولة تماما.

وقال عراقجي في تصريحات له : الخطة متوازنة وبذلت جهود لمراعاة وجهات نظر الطرف المقابل فيها أيضا.

وأضاف : يمكن أن تفضي الخطة إلى فتح مضيق هرمز وبدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي شريطة مراعاة مطالب إيران.

وختم الوزير الإيراني : جهود الوساطة القطرية والباكستانية مستمرة ولم نصل بعد إلى مرحلة تنفيذ الخطة.

وربط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بقبول الولايات المتحدة الشروط الإيرانية، معتبرًا أنها «معقولة ومتوافقة مع القانون الدولي»، ومؤكدًا أن حل الأزمة الراهنة يتطلب اعتراف واشنطن بأخطائها وتنفيذ تعهداتها السابقة.

وقال عراقجي إن فتح المضيق «ليس صعبًا»، وإن الأمر يتوقف على استجابة الولايات المتحدة للمطالب الإيرانية، مضيفًا أنه لا يوجد حل للوضع الحالي ما لم تقر واشنطن بأخطائها وتلتزم بتعهداتها السابقة.