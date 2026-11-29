بدأت محافظة الوادي الجديد تنفيذ الآليات الخاصة بمبادرة «نجوم الوادي»، التي أطلقتها حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بهدف اكتشاف ورعاية وتأهيل الطلاب الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة أمامهم لتنمية قدراتهم الإبداعية وإبراز مواهبهم.

آليات اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها

وأوضحت محافظة الوادي الجديد أن المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بدعم الطلاب المتميزين، والاستثمار في طاقاتهم وقدراتهم، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الأنشطة والمسابقات والمحافل المختلفة، بما يشمل المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها من مجالات الإبداع والتميز.

وفي هذا السياق، يتابع عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، مستجدات العمل بالمبادرة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد، لضمان وضع آليات واضحة لاكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها وتأهيل أصحابها.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أنه جرى تشكيل لجنة تنسيقية تضم نخبة من الخبراء والمختصين وقيادات التعليم وموجهي العموم، لتحديد ضوابط وآليات تنفيذ المبادرة، ووضع التصورات اللازمة لضمان وصول فرص المشاركة إلى الطلاب الموهوبين بمختلف الإدارات التعليمية.

وتستهدف المبادرة إعداد جيل من الطلاب القادرين على الإبداع والمنافسة وتحقيق الإنجازات، من خلال توفير الدعم اللازم لمواهبهم وتنمية مهاراتهم في المجالات المختلفة، بما يسهم في اكتشاف نماذج متميزة من أبناء محافظة الوادي الجديد.