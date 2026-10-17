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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب وادي دجلة: الضغوط الجماهيرية أنهت مسيرة بن رمضان مع الأهلي مبكرًا

تقا
تقا
ياسمين تيسير

أكد التونسي سيف تقا لاعب نادي وادي دجلة الحالي والإفريقي التونسي السابق، أن هناك أسباب عديدة منعت استمرار مواطنه محمد علي بن رمضان مع الأهلي، منها تواجده بين أبرز لاعبي خط الوسط في مصر، فلاعبو الأهلي هم لاعبو منتخب مصر، وبالتالي هو لم يكن مرتاحًا كي يمكنه التأقلم السريع مع الأجواء في مصر، لأن الانسجام مع اللاعبين المصريين صعب صراحةً وليس هناك ضمانة مؤكدة للنجاح.

واضاف: معلول نجح بسبب مشاركته في تسجيل وصناعة الأهداف، لكن بن رمضان ربما لم يحصل على فرصته كاملة أو تأثر بالضغوط الجماهيرية سواء ما حدث معه في تونس أو استعجال جماهير الأهلي لظهوره بشكل قوي.

وتابع "تقا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الضغوطات الجماهيرية أثرت عليه، الجميع كان يتحدث عنه قبل قدومه، جمهور الترجي رفض الصفقة وبالتالي الأمور كانت صعبة على اللاعب، لكن في نفس الوقت صعب إنك ترفض عرض النادي الأهلي مهما كان الثمن.

وأضاف لاعب الإفريقي التونسي السابق: واجهت بن رمضان في مباراة الموسم الماضي، وعندما تحدثت معه عن اللعب في الأهلي وجدته غير مرتاح وغير سعيد، وكان يحاول بشتى الطرق تقديم مستواه الكبير لكن الوقت لم يسعفه.

وأردف: اللاعب الكبير يمكنه العودة سريعًا، هو حاول لكن الأمور لم تساعده، الأهلي دومًا ناجح وهو كان يريد النجاح مع الأحمر لكنه لم ينسجم بالشكل المطلوب وكان يحتاج لصبر ووقت أكثر، الأهلي يمتلك دائمًا فريقين وليس فريقًا واحدًا.

وأنهى سيف تقا حديثه: اللعب للأهلي حلم لأي لاعب عربي أو تونسي، أي لاعب يحب يلعب في الأهلي أكيد، وهناك نجوم تونسيين كثيرين لعبوا وأجادوا وتألقوا بقميص الأحمر، وأتمنى لأي لاعب تونسي متميز ارتداء قميص الأهلي وتقديم الإضافة المطلوبة.

الاهلي بن رمضان الدوري

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