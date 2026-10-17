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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجاح كبير لعرض فريق مسرح الزهور “مين اللي مابيحبش أنور؟”

الزهور
الزهور
ياسمين تيسير

شهد مسرح جراند طيبة في مدينة نصر عرض خاص لفريق مسرح نادي الزهور بعنوان "مين اللي مابيحبش أنور؟" على مدار يومي الخميس والجمعة 15 و16 أكتوبر 2026.

وهو عرض مسرحي يجمع بين الكوميديا والغموض والتشويق وسط أحداث ومفاجآت غير متوقعة، من تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر، بمشاركة أبناء النادي.

المسرحية تحكى عن جريمة قتل تحدث لشخص يُدعى «أنور»، وتدفع الأحداث الجمهور للشك فى أكثر من شخصية طوال مدة العرض وخلال الأحداث نحاول استكشاف دوافع الشخصيات وعلاقتها بـ«أنور»، وكلما ظهرت معلومة جديدة اتجهت أصابع الاتهام لشخص مختلف ويستمر البحث عن اجابة السؤال: «مين اللي مابيحبش أنور؟» حتى نهاية العرض.

وشهد العرض الختامي للمسرحية أمس الجمعة حضورًا مميزًا لعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة النادي ونجوم الفن والنقاد الفنيين، يتقدمهم: المستشار محمد الدمرداش – رئيس النادي، الفنان القدير أحمد صيام، علي عادل – أمين الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة النادي: رنا كمال فوزي، ياسر حفني، حازم حسن، مصطفى تعلب، آية شريف، علي إسماعيل عبد الغفار، نشوى النحاس، عمرو عبد العزيز، بالاضافة الى أحمد الشافعي – المدير التنفيذي للنادي، والفنان عمرو رمزي، والدكتورة رانيا فتح الله، والمخرج وليد طلعت وعدد من النقاد الفنيين والصحفيين.

وفي ختام العرض قام مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش بتكريم السادة الضيوف وجميع المشاركين في العرض المسرحي.

وأعرب الحضور عن اعجابهم بهذا العرض المسرحي الذي قدمه مجموعة متميزة من أبناء النادي، الذين نجحوا في تقديم تجربة مسرحية جمعت بين الأداء المميز والحبكة المشوقة والمواقف الكوميدية، ليؤكدوا من جديد أن الزهور يمتلك مواهب فنية واعدة تستحق الدعم والتشجيع. 

وفي ختام العرض وجه المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي، الشكر لجميع من ساهم في نجاح هذا العرض وخص بالشكر محمد جبر عضو النادي والمخرج المسرحي للعرض الذي قام بتدريب شباب النادي واستطاع خلال عدة اعوام تحويلهم من هواة الى محترفين، كما وجه شكر خاص للضيوف من الفنانين والنقاد وخاصة النجم القدير أحمد صيام الذي شرف العرض بحضوره وتشجيعه ودعمه لشباب النادي.

ومن جانبه أعرب النجم أحمد صيام عن استمتاعه وتقديره الكبير لهذا العرض الذي يبرز مواهب شباب النادي ويؤكد نجاح منظومة متكاملة، كما وجه تحية اعزاز الى المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي على اهتمام مجلس الإدارة بنشاط المسرح واتاحة خذه المساحة الكبيرة لهذا الفريق المسرحي الرائع وتقديمه للعرض في مسرح متخصص مؤكداً أنه لم يرى هذا الاهتمام الكبير بالنشاط الثقافي في اي نادي اخر بمصر.

ويحظى فريق المسرح بنادي الزهور بدعم كبير من مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش الذي يدأب على دعم وتشجيع الفريق المكون من نخبة من شباب نادي الزهور، حيث يتابع تدريباتهم بالنادي بشكل مستمر، كما يدعم اقامة العرض المسرحي بشكل محترف في أحد المسارح الكبرى بالقاهرة وتوفير كافة متطلبات الفريق من أجل تقديم عرض مسرحي يليق باسم نادي الزهور، وسبق لفريق المسرح تقديم أكثر من عرض خلال الأعوام الماضية كان اخرها العام الماضي شارع 30 شقة 9".

الزهور عرض مسرحيه

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