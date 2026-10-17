محمود فوزي: مراكز الشباب شريك رئيسي في دعم التشغيل وتمكين الشباب

في تحرك جديد لدعم تشغيل الشباب وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي، شهد مركز شباب حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، اليوم السبت، انطلاق فعاليات ملتقى توظيف الشباب، بمشاركة أكثر من 50 شركة، لتوفير ما يزيد على 20 ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات والمجالات، وذلك بتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

ملتقى توظيف الشباب

ويُقام الملتقى في إطار التعاون المشترك بين النائب أشرف مرزوق عزيز، عضو مجلس النواب، والنائبة ماريان ملاك، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بقيادة محمود فوزي، وكيل الوزارة ومدير المديرية، في نموذج للتكامل بين المؤسسات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب من أجل تقديم مبادرات عملية تستجيب لاحتياجات الشباب وتدعم فرص التحاقهم بسوق العمل.

مراكز الشباب

ويأتي تنظيم الملتقى تأكيدًا على أهمية توظيف إمكانات مراكز الشباب في تقديم خدمات مجتمعية متكاملة، تتجاوز الأنشطة الرياضية والثقافية لتشمل دعم التشغيل والتأهيل المهني، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتواصل المباشر مع الشركات والتعرف على الوظائف المتاحة ومتطلباتها.

وشهد الملتقى حضور محمود فوزي، وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتورة هبة أحمد، رئيس الإدارة المركزية للملتقيات وتشغيل الشباب بوزارة العمل، والدكتورة شيرين حجازي، وكيل المديرية للشباب، وسامح فهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمود حسن، معاون وكيل الوزارة ورئيس مجموعة عمل السياسات والبرامج الشبابية.

وتؤكد مشاركة أكثر من 50 شركة في الملتقى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في توفير فرص عمل متنوعة، وربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل، بما يفتح مسارات جديدة أمام الشباب لبناء مستقبلهم المهني.

وتواصل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة جهودها، بقيادة محمود فوزي، لتعزيز التعاون مع أعضاء مجلس النواب والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، والعمل على تحويل مراكز الشباب إلى منصات فاعلة للتنمية وخدمة المجتمع.