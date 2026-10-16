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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب يكرم قيادات مديرية الإسكندرية لتميزهم في القوافل التعليمية

قيادات مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية
قيادات مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية
أحمد بسيوني

كرّم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وعددًا من قيادات المديرية، تقديرًا لجهودهم في تنظيم وتنفيذ القوافل التعليمية بالمحافظة، وذلك خلال احتفالية لتكريم القائمين على المبادرة من مختلف محافظات الجمهورية.

وشمل التكريم المهندس علاء إبراهيم، مدير إدارة التعلم المستمر ومشاركة النشء، وإنجي عزت، مسؤولة القوافل التعليمية بالإدارة، تقديرًا لدورهم في إنجاح المبادرة التي تستهدف دعم الطلاب وتوفير مراجعات تعليمية مجانية تساعدهم على الاستعداد للامتحانات.

وتقدم القوافل التعليمية مراجعات متكاملة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، بمشاركة نخبة من كبار المعلمين والمتخصصين، بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي ومساعدة الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات، إلى جانب تخفيف الأعباء المادية والنفسية عن الأسر المصرية.

وتحظى المبادرة باهتمام ورعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في إطار دعم الأنشطة والخدمات الموجهة للنشء والشباب، وتعزيز المبادرات التي تسهم في تنمية قدراتهم وتوفير فرص تعليمية داعمة لهم.

من جانبه، أعرب الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي عن تقديره لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، مثمنًا دعمهما المستمر للمبادرات المجتمعية، ومؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا لمواصلة العمل وتطوير القوافل التعليمية بما يعزز استفادة الطلاب منها واستدامة أثرها الإيجابي.

كما وجه «رفاعي» الشكر للدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة السابقة، تقديرًا لجهودها في دعم العمل المؤسسي والبرامج الشبابية، وما قدمته من إسهامات في ملف القوافل التعليمية.

ويأتي التكريم في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظات ومديريات الشباب والرياضة، لدعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف الاستثمار في النشء والشباب، والإسهام في بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية

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