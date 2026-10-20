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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب بشكتاش: الخسارة أمام طرابزون لا تعبر عن سير اللقاء.. وأونانا نجم المباراة

إيتاليانو
إيتاليانو
إسراء أشرف

أبدى فينتشينزو إيتاليانو، المدير الفني لفريق بشكتاش، استياءه من استمرار معاناة فريقه خارج ملعبه، عقب الخسارة أمام طرابزون سبور بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي.

ورغم الهزيمة، أكد المدرب الإيطالي رضاه عن أداء لاعبيه، مشيرا إلى أن النتيجة لم تعبر عن المستوى الذي قدمه الفريق، كما أثنى على تألق حارس طرابزون سبور أندريه أونانا، الذي تصدى لعدد من الفرص الخطيرة خلال اللقاء.

وقال إيتاليانو في تصريحاته عقب المباراة إن تكرار الخسائر خارج الأرض أصبح مصدر إزعاج كبير بالنسبة له، مؤكدا ضرورة معالجة هذه المشكلة سريعا، ومشددا على أنه يتحمل المسؤولية إلى جانب جهازه الفني.

وأضاف أن بشكتاش استحوذ على الكرة ونجح في الوصول إلى منطقة جزاء المنافس في مناسبات عديدة، لكنه افتقد الدقة في اللمسات الأخيرة والتمريرات الحاسمة، وهو ما حرمه من ترجمة فرصه إلى أهداف.

وتطرق مدرب بشكتاش إلى سبب تأخره في إجراء التبديلات، موضحا أن فريقه كان يقدم أداء جيدا في تلك المرحلة، ولم يكن يمنح المنافس فرصا كثيرة، لذلك فضل الإبقاء على التشكيل، قبل أن يستقبل الهدف الثاني الذي صعب مهمة العودة في النتيجة.

كما أشار إيتاليانو إلى تأثير غياب أوركون كوكجو، واصفا إياه بالقائد الحقيقي، مؤكدا أن الفريق افتقد قدراته في صناعة اللعب والتمريرات الأخيرة واتخاذ القرارات داخل الملعب.

واختتم مدرب بشكتاش تصريحاته بالتأكيد على ضرورة ظهور الفريق بالشخصية والتركيز نفسيهما داخل ملعبه وخارجه، مشيرا إلى أن فقدان النقاط في مواجهات ألانيا سبور وآمد وطرابزون سبور أمر غير مرضٍ، وأن الجهاز الفني سيعمل على إيجاد حلول لاستعادة النتائج الإيجابية.

مدرب بشكتاش بشكتاش طرابزون سبور الدوري التركي محمد صلاح

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