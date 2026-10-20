شوبير: أزمة الزمالك واتحاد الكرة بشأن مباراة القمة هتنتهي خلال يومين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توقعاته بشأن أزمة نادي الزمالك واتحاد الكرة، على خلفية البيانات المتبادلة بشأن مباراة القمة، مؤكدًا أن الأزمة ستنتهي خلال يوم أو يومين دون حدوث أي تطورات جديدة.

وقال شوبير إن بعض الأصوات بدأت تتحدث عن احتمالية انسحاب الزمالك من الدوري، متسائلًا عن أسباب طرح هذا الاحتمال، خاصة أن النادي أعلن بشكل واضح عدم وجود أي نية للانسحاب من المسابقة.

وأوضح أن الزمالك يرى أن لديه حقوقًا يسعى للحصول عليها، وهو أمر مشروع من وجهة نظره، في الوقت الذي يتمسك فيه اتحاد الكرة بالضوابط التي يعمل وفقًا لها



وأضاف شوبير أن اتحاد الكرة يتمسك بالضوابط التي يستند إليها في التعامل مع الأزمة، لكنه انتقد تأخر الإعلان عنها، متسائلًا عن سبب عدم توضيح القواعد المنظمة في وقت مبكر، ومطالبًا الاتحاد بإعلان ضوابط واضحة من الآن، حتى لو لم تكن موجودة من قبل، لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات.