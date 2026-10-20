الزمالك يصل برج العرب استعدادا لمواجهة بترول أسيوط

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب ، استعدادًا لخوض مباراة بترول أسيوط في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء القمة المرتقب.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره بترول أسيوط في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم على ستاد برج العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.