مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان ضد برشلونة والزمالك أمام بترول أسيوط

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات أبرزها القمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا إلى جانب مواجهة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري المصري في يوم كروي حافل بالمنافسات المحلية والقارية.

وتشهد منافسات دوري أبطال أوروبا إقامة عدة مباريات قوية، أبرزها لقاء ليفربول أمام فياريال، ومانشستر سيتي ضد أيك أثينا، بينما تتواصل منافسات الدوري المصري بأربع مواجهات، في مقدمتها ظهور الزمالك وبيراميدز، كما يشهد الدوري السعودي مواجهات بارزة يتصدرها لقاء النصر ونيوم والاتفاق أمام الاتحاد.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

فناربخشة ضد سلافيا براج – 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

صباح ضد بوروسيا دورتموند – 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

بورتو ضد آيندهوفن – 10 مساء على قناة beIN Sports HD 9.

ليفربول ضد فياريال – 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

مانشستر سيتي ضد أيك أثينا – 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

باريس سان جيرمان ضد برشلونة – 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

روما ضد سلوفان براتيسلافا – 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6.

نابولي ضد بودو جليمت – 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

شتوتجارت ضد أتلتيكو مدريد – 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بترول أسيوط ضد الزمالك – 5 مساء على قناة ON Sport.

زد ضد مودرن سبورت – 5 مساء على قناة ON Sport Plus.

وادي دجلة ضد البنك الأهلي – 6 مساء على قناة ON Sport Plus.

طلائع الجيش ضد بيراميدز – 8 مساء على قناة ON Sport Max.

موعد مباراة دوري أبطال أفريقيا

أوجستو ضد سيمبا – 4 عصرا.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الدرعية ضد الرياض – 6 مساء على قناة ثمانية 3.

التعاون ضد القادسية – 6:10 مساء على قناة ثمانية 2.

النصر ضد نيوم – 9 مساء على قناة ثمانية 2.

الاتفاق ضد الاتحاد – 9 مساء على قناة ثمانية 1.