الزمالك يغلق ملف أزمة حكم القمة ويرفض التصعيد الخارجي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الإدارة من أزمة التحكيم في مباراة القمة أمام الأهلي، مؤكدًا إغلاق الملف بعد البيان الذي أصدره النادي أمس.

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ونقل أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، تصريحات مصدر بالزمالك، الذي أكد أن النادي لن يتجه إلى التصعيد دوليًا أو خارجيًا بشأن أزمة حكم المباراة.

وأوضح المصدر أن قرار عدم التصعيد يأتي بسبب عدم قانونية اتخاذ هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك اكتفت بالبيان الصادر عن النادي، لتنهي بذلك تحركاتها بشأن الأزمة خلال الفترة الحالية.

وكانت أزمة التحكيم في مباراة القمة قد أثارت جدلًا واسعًا، وسط مطالبات من جانب الزمالك بتوضيح بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها المواجهة، قبل أن يعلن النادي موقفه من استكمال التصعيد.