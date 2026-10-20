تشكيل بترول أسيوط لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

كشف الجهاز الفني لفريق بترول أسيوط عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل بترول أسيوط للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مجيد يوسف.

خط الدفاع: عبد الرحمن مدحت، محمود عوكل، أحمد شكري، أحمد مجدي.

خط الوسط: إبراهيم عباس، عبد الرحمن الخضيبى، عبد الرحمن كشكش، محمد عيد.

خط الهجوم: أحمد يونس، شي بوندي.

وعلى مقاعد البدلاء: عبد العزيز زيزو، محمود علاء، خالد عبد العال، فتحي جمال، إسماعيل أشرف، مصطفى صدقه، كريم كامل، أحمد خالد، أبو بكر فوزي.

ويسعى بترول أسيوط إلى الظهور بصورة قوية أمام الزمالك، وتحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة السابعة من المسابقة.