مفيش حد أكبر من ريال مدريد.. مورينيو يوجه رسالة قوية بشأن فينيسيوس

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو أن شعار ريال مدريد هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن المساس به داخل النادي، مشددًا على رفضه فكرة وجود لاعب يتمتع بحصانة تمنحه مكانًا مضمونًا في التشكيل الأساسي، مهما كان اسمه أو مكانته داخل الفريق.

وجاءت تصريحات مورينيو، خلال حديثه تلفزيونيًا، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعبًا لا يمكن المساس به داخل ريال مدريد.

وقال المدرب البرتغالي: «الشيء الوحيد الذي لا يمس هو شعار ريال مدريد، لا أحب وجود لاعب لا يمكن المساس به».

وأضاف: «لا يهم إن كنت قائد الفريق أو المبلغ الذي دفعت للتعاقد معك، فأنت تستحق مكانك في الفريق من خلال أدائك على أرض الملعب».

وتعكس تصريحات مورينيو رؤيته بشأن ضرورة خضوع جميع اللاعبين لمعيار واحد داخل الفريق، بعيدًا عن الأسماء الكبيرة أو القيمة المالية للصفقات أو المكانة التي يتمتع بها اللاعبون، مؤكدًا أن الأداء داخل الملعب هو العامل الأساسي في تحديد أحقية أي لاعب بالمشاركة.

وأثارت التصريحات الاهتمام بسبب ارتباط السؤال باسم فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وما إذا كان يتمتع بمكانة استثنائية داخل الفريق، في ظل تأكيد مورينيو أن مصلحة النادي وشعاره تأتيان قبل أي لاعب، وأن المشاركة يجب أن تكون وفقًا لما يقدمه اللاعب من مستويات فنية.