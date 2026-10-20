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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لابورتا: باريس سان جيرمان وبرشلونة الفريقان الأفضل في أوروبا

لابورتا
لابورتا
أ ش أ

وصف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان بأنها أفضل مباراة يمكن مشاهدتها في أوروبا حاليًا، إذ تجمع بين فريقين يمران بأفضل حالاتهما.

ويستضيف باريس سان جيرمان حامل اللقب في النسختين الأخيرتين على ملعبه "حديقة الأمراء" ليلة الثلاثاء فريق برشلونة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

والتقى وفد برشلونة برئاسة لابورتا ظهر الثلاثاء بمجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان في مطعم "بافيون ليدويان" - أحد أكثر المطاعم شهرة في العاصمة الفرنسية - وذلك في إطار مأدبة الغداء التقليدية التي تسبق المباريات بين مسؤولي الناديين.

وصرح لابورتا لدى وصوله إلى المطعم قائلاً: "هذه أفضل مباراة يمكن مشاهدتها في أوروبا حالياً، فهي تجمع بين فريقين يمران بأفضل حالاتهما: برشلونة وباريس سان جيرمان".

وأكد رئيس النادي في تصريحات نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: "ما يهم حقاً هو اللحظة الراهنة.. فمباراة الأحد (الكلاسيكو) حاسمة .. أما اليوم، فسيتمكن كلا الفريقين من قياس مستواهما الحقيقي على الساحة الأوروبية؛ ففي الوقت الراهن، نحن نعتبر أفضل فريقين".

وفيما يتعلق بالإصابات، أشار لابورتا إلى أنه لا مجال للأعذار موضحاً: "مثل هذه الأمور تحدث؛ ففريق باريس سان جيرمان، على سبيل المثال، يفتقد أيضاً لخدمات نونو مينديز.. ونحن نفتقد إريك جارسيا وكوندي، لكنني أعلم أن فليك قد وجد بالفعل حلولاً لضمان ألا يؤثر ذلك علينا".

كما شدد رئيس برشلونة على أن المواجهة ستشهد وجود "لاعبين يتمتعون بمواهب عالية، وفريقين يغلبان العمل الجماعي على التألق الفردي، بالإضافة إلى وجود مدربين ممتازين".

ورفض لابورتا التعليق على واقعة لاعب ريال مدردي أردا جولر خلال مباراة إشبيلية الأخيرة مكتفياً بالقول: "سيكون هناك وقت للحديث عن ريال مدريد بدءاً من الغد؛ فهي مسألة معقدة" .. مضيفاً: "اليوم هو يوم للاستمتاع بكرة القدم فقط".

ورافق رئيس برشلونة كل من رافا يوستي وأعضاء مجلس الإدارة جوزيب إجناسي ماسيا، وكارليس آياتس، وجوزيب ماريا ألبرت. كما حضر اللقاء بيتر بالينسيك، ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وفي الوقت ذاته، توجه أعضاء من الإدارة الرياضية، بمن فيهم ديكو وبويان، إلى مجمع باريس سان جيرمان بعد ظهر اليوم لمتابعة مباراة دوري أبطال أوروبا للشباب بين الفريقين.

رئيس نادي برشلونة باريس سان جيرمان أفضل أوروبا

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