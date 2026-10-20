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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة عبد الكريم: الزمالك لا يظهر بشخصيته الحقيقية إلا تحت الضغوط.. والأهلي أوقف قطار حظه

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

تحدث أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المصري، عن مشوار الزمالك في الدوري المصري هذا الموسم، عقب الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة، مؤكدًا أن الفريق الأبيض اعتاد الظهور بصورة مختلفة تحت الضغوط، رغم أن أداءه لم يصل إلى أفضل مستوياته حتى الآن.

الزمالك

وقال أسامة عبد الكريم، خلال حواره الاذاعي مع الإعلامي هاني حتحوت، إن تقييم رحلة الزمالك في الدوري يمثل سؤالًا صعبًا، موضحًا أن الفريق الأبيض اعتاد أن يعمل بشكل أفضل عندما يتعرض لضغوط كبيرة، وهو ما ظهر في تجارب سابقة.

وأضاف أن الزمالك قدم بداية كارثية في الموسم الماضي، لكنه تمكن في النهاية من المنافسة على لقب الدوري والتتويج به، مشيرًا إلى أن النتائج الحالية تساعد معتمد جمال وجهازه الفني على مواصلة العمل في أجواء جيدة، رغم أن الأداء لا يزال محل نقاش من جانب المحللين والإعلاميين والمتابعين.

أسامة عبد الكريم يتحدث عن خسارة الزمالك أمام الأهلي

وتطرق مدرب حراس المصري إلى مباراة القمة، مؤكدًا أن المواجهة بين الأهلي والزمالك لها طبيعة خاصة، وأن نتيجتها لا تعكس بالضرورة كل تفاصيل أداء الفريقين.

وأوضح أن فرصة أحمد شريف أمام مصطفى شوبير كانت من الممكن أن تغير مجريات اللقاء حال تسجيلها، معتبرًا أن إحراز الزمالك هدفًا في تلك اللحظة كان سيمنحه دفعة كبيرة، وربما يغير شكل المباراة بالكامل.

وأشار إلى أن الزمالك ظهر بصورة جيدة خلال الشوط الثاني، من حيث السيطرة وصناعة الخطورة، لافتًا إلى أن التقدم بهدف واحد لا يمنح أي فريق ضمانًا لحسم المباراة، وهو ما يجعل زيادة الفاعلية الهجومية أمرًا مهمًا.

استراتيجية عموتة مع الأهلي

وتحدث أسامة عبد الكريم عن أسلوب الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مشيرًا إلى أن المدرب يعتمد على تأمين الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة بعد التقدم في النتيجة.

وأضاف أن هذا الأسلوب ظهر في أكثر من مباراة، وليس أمام الزمالك فقط، مستشهدًا بمواجهة المقاولون العرب التي فقد خلالها الأهلي نقطتين مهمتين، رغم وصوله إلى مرمى المنافس.

وقارن مدرب حراس المصري بين الأهلي والمصري من حيث الفاعلية الهجومية، موضحًا أن الأهلي يستطيع تسجيل الأهداف رغم قلة الفرص التي يصنعها، بينما يحتاج المصري إلى عدد أكبر من المحاولات للوصول إلى الشباك.

الحظ وراء تراجع نتائج المصري؟

وعن تسجيل المصري ثلاثة أهداف فقط خلال أربع مباريات، وجميعها من ركلات جزاء، أكد أسامة عبد الكريم أن الحظ والتوفيق يلعبان دورًا مهمًا في كرة القدم.

وأوضح أن المصري يصل إلى مرمى المنافسين ويصنع عدة فرص في المباراة الواحدة، لكنه لا ينجح دائمًا في ترجمتها إلى أهداف، على عكس فرق أخرى تستطيع التسجيل من عدد محدود من المحاولات.

وشدد على أن غياب التوفيق يؤثر بشكل كبير في نتائج الفريق، معتبرًا أن الفارق في استغلال الفرص بين الأهلي والمصري أحد العوامل التي تفسر اختلاف النتائج.

الأهلي أوقف قطار حظ الزمالك

واستعاد أسامة عبد الكريم نتائج الزمالك قبل مواجهة القمة، موضحًا أن الفريق خاض خمس مباريات، تعادل في واحدة أمام الاتحاد السكندري، وحقق الفوز في المباريات الأربع الأخرى.

وأشار إلى أن الزمالك كان يحقق النتائج الإيجابية، لكن أداءه لم يكن في أفضل حالاته، وهو ما جعل البعض يتوقع استمرار النتائج الجيدة أمام الأهلي.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الأهلي أوقف قطار الحظ الذي كان يسير مع الزمالك، لكن الفريق الأبيض نجح في استعادة توازنه سريعًا على المستوى الأفريقي، بعدما حقق الفوز على الجيش الرواندي بهدف ناصر منسي في توقيت قاتل، ليعزز فرصه في التأهل إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

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