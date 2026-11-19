ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن استضافة الصين قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، إلى جانب الاجتماع الثلاثي الذي جمع الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، عكست الحسابات الدبلوماسية لبكين في إدارة علاقاتها مع القوى الكبرى.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن شي جين بينج استقبل ترامب شخصيا لدى وصوله، بينما استقبل مسؤول صيني رفيع المستوى بوتين، مشيرا إلى أن هذا الاختلاف يعكس حسابات دبلوماسية مختلفة، ولا يعني بالضرورة حدوث تغيير في علاقات الصين مع أي من البلدين.

ونقل التقرير عن دومينيك تشيو، كبير المحللين في مجموعة أوراسيا، قوله إن الشراكة بين الصين وروسيا أكثر رسوخا، وإن شي وبوتين تربطهما علاقة وثيقة ويلتقيان بصورة متكررة، مؤكدا أن اختلاف مراسم الاستقبال لا يعني تحول بكين نحو واشنطن على حساب موسكو، وإنما يعكس حساباتها الدبلوماسية.

وأضاف التقرير أن شي جين بينج أظهر اهتماما متوازنا بترامب وبوتين خلال الاجتماع الثلاثي، إذ جلس بينهما على مائدة مستديرة، حيث بحث القادة عددا من القضايا الدولية، من بينها إصلاح الأمم المتحدة، وزيادة إمدادات الوقود، وتعزيز الحوار للحد من المخاطر النووية.

وأشار التقرير إلى أن لغة الصداقة حضرت خلال اللقاء، إذ وصف شي بوتين بأنه "صديقه القديم"، فيما وصف ترامب الرئيسين الصيني والروسي بأنهما صديقاه.