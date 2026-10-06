عبد الظاهر السقا: حسام حسن كان له وضع خاص مع الجوهري.. شراكة نجاح غير طبيعية

كشف عبد الظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، كواليس المعاملة الخاصة التي كان يحظى بها حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، من الراحل محمود الجوهري، المدير الفني الأسبق للفراعنة، خلال فترة وجودهما معًا في المنتخب.

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وجاء ذلك خلال حديثه مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الكلام المظبوط»، حيث أشار حتحوت إلى أن حسام حسن دائمًا ما يستشهد بمحمود الجوهري باعتباره قدوته وأسطورته ووالده الروحي، خاصة عند الحديث عن اختيارات قائمة المنتخب والاستبعادات والانضمامات.

وقال عبد الظاهر السقا إن تأثر حسام حسن بالجوهري أمر طبيعي، مؤكدًا أن الأخير كان له تأثير كبير عليه شخصيًا، إلى جانب حسن شحاتة.

وأوضح السقا أن معاملة محمود الجوهري لحسام حسن وشقيقه إبراهيم كانت خاصة جدًا، قائلًا: «كل الناس تعلم إن الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن كان معاملتهم خاصة جدًا مع الكابتن جوهري، ممكن كان بيحبهم أكتر من ولاده».

وأضاف: «كان كلنا عذرنا الوحيد إن الكابتن جوهري والكابتن حسام ده علاقة خاصة، ملناش علاقة بيها»، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب لم يكونوا يشعرون بالضيق من تلك المعاملة بسبب التاريخ الكبير الذي جمع الطرفين.

وتابع السقا: «عندهم تاريخ مع بعض كبير جدًا، تاريخ لا يُنسى في التاريخ المصري. فالاثنين شراكة نجاح غير طبيعية، الأب وابنه، الابن اللي هو شرف أبوه».

وأشار إلى أن الجوهري كان يسمح لحسام حسن بهامش كبير من الحرية، قائلًا: «ملوش علاقة بأي قواعد أصلًا، قواعد في المواعيد، قواعد في اللبس، قواعد في أي حاجة، الكابتن حسام يعمل اللي هو عاوزه فعلًا».

وعن سبب هذه المعاملة، أوضح السقا أن طريقة الجوهري كانت تهدف إلى إخراج أفضل ما لدى حسام حسن، مؤكدًا: «الطريقة دي هي اللي طلعت حسام حسن، فإذا هي طريقة ناجحة، هي طريقة ناجحة تمامًا».

وكشف السقا عن موقف طريف لا ينساه من تلك المعاملة الخاصة، وقع خلال بطولة أقيمت في المكسيك عام 1999، عندما رفض حسام حسن الذهاب إلى التدريبات، فما كان من محمود الجوهري إلا أن أجبر لاعبي الفريق على النزول من الحافلة والذهاب لمصالحة حسام وإعادته إلى التدريب.

وأوضح أن الواقعة بدأت بعد انفعال حسام حسن على حازم إمام داخل الملعب، مؤكدًا أن الأمر لم يكن سبًا، وإنما كان يطالبه ببذل المزيد من الجهد، إلا أن حازم شعر بالضيق، قبل أن يتدخل الجهاز واللاعبون لإنهاء الموقف.

وأضاف السقا أن لاعبي المنتخب تعاملوا مع الواقعة بروح الدعابة، لكنها كانت تعكس في الوقت نفسه حجم العلاقة الخاصة بين الجوهري وحسام حسن.

وعن إمكانية أن يحظى بعض نجوم المنتخب الحاليين، وعلى رأسهم محمد صلاح، بمعاملة خاصة من حسام حسن، أكد السقا أن المدير الفني يجب أن يفرق بين مكانة النجم كلاعب ودوره داخل المنتخب.

وقال: «طبعًا لازم الكابتن حسام يفرق ما بين النجم وهو لعيب، والنجم وهو مدرب»، مشيرًا إلى أن حسام حسن نفسه كان لاعبًا ذا مكانة استثنائية في الكرة المصرية والأفريقية والعربية.

وشدد السقا على أن إدارة نجوم المنتخب لا تعني الانتقاص من صلاحيات المدير الفني، قائلًا: «المدير الفني مدير فني. اللعيب مهما كان بحجمه لعيب، هو لعيب، لكن في لعيب حجمه كبير».

وتطرق السقا إلى مكانة محمد صلاح، مؤكدًا: «صلاح بقيمته اللي موجودة، صلاح أهم لاعب في الكرة المصرية، شئنا أو أبينا، مش مصر بس، ولا الدول العربية، ولا الدول الأفريقية، ده العالم».

وأوضح أن التعامل الجيد مع النجوم والاستفادة من خبراتهم يمكن أن يساعد الجهاز الفني في حل العديد من المشكلات داخل غرفة الملابس، مؤكدًا أن صلاح يحظى بعلاقة جيدة جدًا مع لاعبي المنتخب.

وقال السقا: «صلاح معاملته مع اللعيبة معاملة غير طبيعية بجد، أخوهم الكبير، وبيعلمهم، وأثر في تفكيرهم كمان، أثر في المنتالتي بتاعتهم»، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تساعد على خلق أجواء إيجابية داخل المنتخب.