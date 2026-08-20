مصر للطيران للشحن: ارتفاع طاقتنا الاستيعابية من 740 طنًا إلى 1180 طنًا في اليوم

قال الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، إنّ الشحن الجوي يمثل الذراع الاستراتيجي لأي دولة لنقل المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية، خاصة المنتجات التي تحتاج إلى سرعة في النقل، وفي مقدمتها الصادرات الزراعية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مصر للطيران للشحن الجوي تنقل المنتجات المصرية إلى معظم دول العالم، موضحًا أن شبكة الشركة تمتد إلى الشرق الأقصى، وأوروبا بمختلف مناطقها، والقارة الأفريقية، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، بما يتيح تغطية واسعة لعمليات النقل والشحن.

وأوضح أن الشركة بدأت، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تنفيذ خطة لزيادة طاقتها الاستيعابية من خلال دخول طائرتين جديدتين، لترتفع الطاقة اليومية من 740 طنًا إلى 1180 طنًا، بزيادة تقدر بنحو 60% في الطاقة المتاحة للمصدرين والمستخدمين لخدمات الشركة.

وأشار إلى أن الشحن الجوي يكتسب أهمية خاصة في نقل البضائع كبيرة الحجم التي تتجاوز 20 طنًا، والتي تحتاج إلى طائرات شحن مخصصة بسبب طبيعتها وحجمها وأبعادها، بينما يمكن الاستفادة من طائرات الركاب في نقل الشحنات الأقل حجمًا.