«داعش» يُعلن مسئوليته عن هجوم أسفر عن مقتــل شرطي قرب «كركوك»

أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن هجوم مسلح أسفر عن استشهاد شرطي عراقي قرب محافظة كركوك، في أول هجوم من نوعه منذ إتمام انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

واستهدف الهجوم فوجًا تابعًا للشرطة الاتحادية قرب قضاء الحويجة، على بُعد نحو 70 كيلومترًا جنوب غربي كركوك، حيث استخدم المسلحون رشاشات نصف آلية ونيران قناصة خلال الهجوم.

وكانت الولايات المتحدة قد قادت تحالفًا دوليًا لدعم القوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش، بما شمل جهودًا لمنع التنظيم من إعادة تنظيم صفوفه واستعادة نشاطه.

وأكدت واشنطن أنها ستواصل، بعد اكتمال الانسحاب، تقديم التدريب المحدد والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية، فيما تتولى الأخيرة المسئولية الكاملة عن أمن البلاد ومُلاحقة فلول تنظيم داعش.

وكان مسئولون أمنيون عراقيون قد أبلغوا «رويترز» قبل الانسحاب الأمريكي بأن التنظيم، رغم هزيمة «الخلافة» التي أعلنها من جانب واحد قبل نحو عقد، لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في العراق وقادرًا على تنفيذ هجمات متفرقة.

وأثار انتهاء الوجود العسكري للتحالف مخاوف بشأن احتمال استغلال تنظيم داعش لأي ثغرات أمنية لإعادة بناء قدراته، وسط تحذيرات من أن القوات العراقية ستواجه مسؤولية احتواء نشاط التنظيم دون وجود عسكري مباشر لقوات التحالف.