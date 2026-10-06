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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شرطة الرياض تضبط امرأة ظهرت في فيديو يتضمن تجاوزات بحق الثوابت والقيم الدينية

شرطة الرياض تضبط امرأة تجاوزات بحق الثوابت
شرطة الرياض تضبط امرأة تجاوزات بحق الثوابت
القسم الخارجي

أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية ضبط امرأة ظهرت في محتوى مرئي تضمن، بحسب ما أفادت به الجهات المختصة، مساسًا بالثوابت والقيم الدينية، في واقعة أثارت تفاعلًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقالت شرطة منطقة الرياض، وفق ما نقلته وسائل إعلام سعودية عن الأمن العام، إنها تمكنت من ضبط المرأة التي ظهرت في المقطع المتداول، بعد التثبت من هويتها، مشيرة إلى أنه جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، قبل إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا ظهرت خلاله المرأة وهي تتحدث في محتوى مرئي تضمن عبارات وتفسيرات اعتُبرت مسيئة أو متطاولة على الثوابت والقيم الدينية، فيما أظهرت المواد المتداولة استشهادها بآيات من القرآن الكريم بصورة أثارت انتقادات واسعة.

وبحسب ما ظهر في المادة الإعلامية المرفقة، فإن الجهات الأمنية تعاملت مع الواقعة باعتبارها مخالفة تستوجب الإجراءات النظامية، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن هوية المرأة أو طبيعة العبارات التي وردت في المقطع.

وأكدت المصادر السعودية أن القضية أُحيلت إلى النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة باستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وتأتي الواقعة في إطار متابعة السلطات السعودية للمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما المواد التي تتضمن مخالفات للأنظمة أو مساسًا بالقيم الدينية والآداب العامة. وتنص الأنظمة السعودية على اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض أشكال المحتوى الرقمي المخالف، بحسب طبيعة الواقعة وما تسفر عنه التحقيقات.

ومن المنتظر أن تكشف الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة عن التفاصيل القانونية للقضية، وما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المرأة تستوجب الإحالة إلى القضاء والعقوبات المقررة نظامًا.

وشددت الجهات المختصة في المملكة، في وقائع مماثلة، على أهمية الالتزام بالأنظمة المنظمة للنشر الإلكتروني، مؤكدة أن تداول المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعفي صاحبه من المسؤولية القانونية حال ثبوت ارتكاب مخالفة.
 

المملكة العربية السعودية منطقة الرياض سعودية السلطات السعودية النيابة العامة

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