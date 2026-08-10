بالرقم القومي.. كيف تحمي نفسك من خطوط المحمول المسجلة باسمك؟

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة معرفة خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم، خاصة مع احتمالية وجود أرقام تم تسجيلها بالرقم القومي دون علم أصحابها أو خطوط قديمة لم تعد مستخدمة، وهو ما يجعل مراجعة البيانات بشكل دوري خطوة مهمة للحفاظ على البيانات الشخصية وتجنب أي مشكلات قد تنتج عن استخدام أحد هذه الخطوط.

وأعاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة أرقامي عبر تطبيق My NTRA، لتتيح للمستخدمين الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم لدى شركات الاتصالات، والتأكد من عدم وجود أرقام غير معروفة أو غير مستخدمة.

كيف تعرف خطوط المحمول المسجلة باسمك؟

يمكن للمواطن الاستعلام عن خطوط المحمول المرتبطة بالرقم القومي من خلال تطبيق My NTRA، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

-تحميل تطبيق My NTRA على الهاتف المحمول من متجر التطبيقات.

-فتح التطبيق وتسجيل الدخول.

-الدخول إلى قسم الخدمات.

-اختيار خدماتي.

-الضغط على خدمة أرقامي.

-اختيار الاستعلام.

-إدخال الرقم القومي والبيانات المطلوبة للتحقق من الهوية.

-الضغط على تأكيد.

-تظهر بعد ذلك بيانات خطوط المحمول المسجلة باسم المستخدم.

وتتيح الخدمة للمواطن معرفة الخطوط المرتبطة ببياناته، بما يساعده على مراجعة الأرقام والتأكد من أنها تخصه بالفعل.

ماذا تفعل إذا وجدت رقمًا لا تعرفه؟

في حال ظهور خط محمول مسجل باسم المواطن رغم عدم معرفته به أو استخدامه، فمن الأفضل عدم تجاهل الأمر، والتوجه إلى فرع شركة الاتصالات التابع لها الخط للتحقق من بياناته.

ويستطيع صاحب الرقم تقديم بطاقة الرقم القومي السارية وطلب مراجعة موقف الخط، ثم اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لحالته، سواء بإلغاء الخط أو تصحيح البيانات أو استكمال إجراءات نقل الملكية إذا كان الخط مستخدمًا من شخص آخر.

وتساعد هذه الخطوة في منع استمرار وجود خطوط غير مستخدمة أو غير معلومة ضمن بيانات المواطن، خاصة أن تسجيل الخط باسم شخص يعني ارتباطه قانونيًا ببياناته لدى شركة الاتصالات.

هل يمكن إلغاء الخط المسجل باسمك؟

نعم، في حالة اكتشاف خط مسجل باسم المواطن ولم يعد يستخدمه، يمكن التوجه إلى شركة الاتصالات وطلب إلغاء الخط، وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها.

أما إذا كان الخط مستخدمًا بالفعل من أحد أفراد الأسرة أو شخص آخر، فمن الأفضل اتخاذ إجراءات نقل ملكيته إلى المستخدم الفعلي، حتى تكون بيانات صاحب الخط متوافقة مع الشخص الذي يستخدمه.

وينطبق الأمر أيضًا على الخطوط القديمة التي تم شراؤها منذ سنوات، إذ قد يستمر تسجيلها باسم مالكها الأصلي حتى بعد توقفه عن استخدامها أو انتقال استخدامها إلى شخص آخر.

لماذا يجب مراجعة خطوط المحمول المسجلة باسمك؟

تساعد المراجعة الدورية لخطوط المحمول على اكتشاف أي أرقام غير معروفة مرتبطة بالرقم القومي، والتعامل معها في أسرع وقت.

كما تمثل المراجعة وسيلة مهمة لحماية البيانات الشخصية، خصوصًا في ظل إمكانية استخدام بعض الخطوط في ممارسات غير قانونية أو عمليات احتيال، ما يجعل التأكد من الأرقام المسجلة باسم المواطن أمرًا ضروريًا.

وفي حال اكتشاف خط غير معروف، فإن سرعة التواصل مع شركة الاتصالات تساعد في توضيح موقف الخط واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

لماذا عادت خدمة أرقامي؟

عادت خدمة أرقامي للعمل عبر تطبيق My NTRA بعد توقف مؤقت، في إطار تحديثات فنية وتنظيمية مرتبطة بآليات حماية بيانات المستخدمين.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن التوقف جاء بهدف إجراء تحديثات على الخدمة وتعزيز ضوابط حماية الخصوصية، بعد رصد شكاوى وملاحظات مرتبطة ببيانات المستخدمين.

وتضمنت التحديثات تطوير آلية الاستعلام عن الخطوط المسجلة، مع العمل على توفير إجراءات تحقق أكثر أمانًا للتأكد من أن صاحب الرقم القومي هو الشخص الذي يطلع على بيانات الخطوط المرتبطة به.

نصائح لحماية بياناتك

ينصح المستخدمون بمراجعة خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم من وقت لآخر، وعدم ترك أي خطوط قديمة أو غير مستخدمة دون اتخاذ إجراء بشأنها.

ومن أبرز الإجراءات التي يمكن اتباعها:

-مراجعة خدمة أرقامي بشكل دوري.

-التأكد من أن جميع الخطوط الظاهرة تخص المستخدم بالفعل.

-إلغاء الخطوط التي لم تعد مستخدمة.

-نقل ملكية الخط إلى مستخدمه الفعلي عند الحاجة.

-الاحتفاظ بعقود شراء الخطوط ومستندات نقل الملكية.

-التواصل سريعًا مع شركة الاتصالات عند اكتشاف أي رقم غير معروف.

-عدم مشاركة بيانات الرقم القومي أو بيانات خطوط المحمول مع جهات غير موثوقة.

وفي النهاية، فإن الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة بالرقم القومي لا يقتصر على معرفة عدد الأرقام التي يمتلكها المواطن، وإنما يمثل خطوة احترازية تساعد على حماية بياناته والتأكد من عدم وجود خطوط مسجلة باسمه دون علمه، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة فور اكتشاف أي رقم غير معروف.