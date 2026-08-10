قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب مصر القومي يقترح آليات جديدة لضبط تسجيل خطوط المحمول ومنع استغلال بيانات الرقم القومي

المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي
المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي
محمد الشعراوي

قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إن ملف بيع وتسجيل خطوط المحمول يمثل قضية بالغة الخطورة تتجاوز كونها مجرد مخالفة إجرائية، لافتًا إلى أن طريقة إبرام التعاقد والتحقق من هوية المتعاقد تعد حجر الأساس في حماية بيانات المواطنين والحفاظ على الأمن المجتمعي.

وأوضح روفائيل، في بيان له، أن الحزب سبق وحذر منذ ما يقرب من عام من خطورة الممارسات التي تتم عبر بعض الوسطاء ومناديب البيع الذين يقومون بطرح خطوط المحمول في الشوارع والميادين بعيدًا عن الإجراءات القانونية المنظمة، مؤكدًا أن الأزمة لا تكمن في امتلاك المواطن لأكثر من خط، وإنما في إنشاء تعاقدات باستخدام بيانات الرقم القومي دون علم أو موافقة أصحابها، بما يمثل انتهاكًا لحقوقهم القانونية.

وأشار إلى أن محاولات معالجة هذه الوقائع بعد اكتشافها من خلال إلغاء الخطوط أو التنازل عنها لا يمكن أن تكون وسيلة لمحو المسؤولية عن المخالفات التي وقعت في مرحلة إنشاء التعاقد، موضحًا أن المواطن يظل الطرف الأضعف في هذه العلاقة، ولا يجوز تحميله تبعات أخطاء أو تجاوزات لم يكن طرفًا فيها.

وتابع: الخطورة تتضاعف عندما يتم استخدام خطوط محمولة مسجلة ببيانات غير صحيحة أو بأسماء أشخاص لا تربطهم علاقة حقيقية بهذه الخطوط في ارتكاب جرائم إلكترونية، أو وقائع سب وقذف وابتزاز وتهديد، أو نشر محتويات تمس سمعة الأشخاص واعتبارهم، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الرقمي والمجتمعي.

وأكد روفائيل أن تسجيل خطوط المحمول ببيانات دقيقة والتحقق من شخصية المتعاقد ليس إجراءً شكليًا أو مجرد خطوة تجارية، بل هو إجراء قانوني وأمني تترتب عليه مسؤوليات واضحة، لافتًا إلى أن تسجيل الخطوط بأسماء غير أصحابها قد يؤدي إلى تعقيد مسار العدالة، حيث قد يجد القضاء نفسه أمام بيانات لا تعكس هوية مرتكب الجريمة الحقيقي، ما يعرقل الوصول إلى الجاني وتوقيع العقوبة المستحقة عليه.

وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة على عمليات بيع وتسجيل خطوط المحمول، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مشاركته في مخالفة الإجراءات القانونية، سواء من الوسطاء أو الجهات المسؤولة عن إتمام عملية التعاقد، مؤكدًا أن حماية بيانات الرقم القومي أصبحت ضرورة ملحة في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتطور أساليب استغلال البيانات الشخصية.

وأضاف رئيس حزب مصر القومي، أن صون بيانات المواطنين يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الحقوق والحريات، وأن ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول يعد خطوة مهمة لمنع استغلال الهوية الرقمية للمواطنين في أعمال غير قانونية أو تهدد استقرار المجتمع.

المستشار مايكل روفائيل رئيس حزب مصر القومي خطوط المحمول بيانات المواطنين الوسطاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

جابرييل جيسوس

جابرييل جيسوس يفتح الباب أمام نابولي.. والدوري الإيطالي على رأس رغباته

الزمالك

الزمالك يجدد تعاقد عبد الرحمن الشحات لتدعيم فريق الطائرة

الاهلي

الأهلي يحسم موقفه من عروض الاحتراف قبل انطلاق الموسم الجديد

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد