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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عيب خطير في محرك EcoBoost يضرب برونكو وإكسبلورر ورينجر

محركات إيكوبوست
محركات إيكوبوست
عزة عاطف

كشفت شركة فورد عن حملة استدعاء تشمل 10001 سيارة من موديلات عام 2026 عبر 5 طرازات مختلفة مزودة بمحركات “إيكوبوست” التوربينية؛ بسبب خطأ في تصنيع مكابس المحرك قد يتسبب في كسرها وفقدان مفاجئ لطاقة الدفع أثناء القيادة.

الطرازات المتأثرة وأسباب الخلل الميكانيكي

أوضحت التقارير الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن المشكلة تكمن في تصنيع أغطية المكابس (Piston Domes) بشكل غير صحيح، مما يجعلها عرضة للتصدع والتلف أثناء التشغيل.

ويشمل الاستدعاء طرازات عام 2026 التالية:

  • فورد برونكو سبورت: المزودة بمحرك 1.5 ليتر مكون من 3 أسطوانات.
  • فورد برونكو، وإكسبلورر، وموستانج، ورينجر: المزودة بمحرك 2.3 ليتر مكون من 4 أسطوانات.

الأعراض التحذيرية وحالات الأعطال المسجلة

تتمثل المؤشرات التحذيرية التي قد تظهر للسائقين في إضاءة لمبة فحص المحرك (Check Engine)، وسماع أصوات غريبة صادرة من المحرك، وحدوث اختلال في الاشتعال (Misfire)، أو الفقدان المباشر لطاقة الدفع أثناء السير.

وحتى منتصف شهر أغسطس 2026، رصدت فورد 51 حالة عطل في المحركات مرتبطة بهذه المشكلة؛ منها 38 حالة داخل المصانع أثناء اختبارات خطوط الإنتاج، و13 حالة في مركبات العملاء على الطرقات. 

وأكدت الشركة عدم تسجيل أي حوادث أو إصابات ناتجة عن هذا الخلل حتى الآن.

إجراءات الإصلاح واستبدال المحرك

تبدأ شركة فورد إرسال إشعارات أولية لملاك السيارات المتأثرة للتحذير من المخاطر. 

وتقوم مراكز الخدمة بفحص مكابس المحرك، وفي حال اكتشاف أي تصدعات أو تلفيات، ستتولى الشركة استبدال كتلة المحرك بالكامل (Engine Long Block) مجانًا دون أي تكلفة على المالك.

استدعاء فورد محركات إيكوبوست أعطال المكابس فورد إكسبلورر سيارات فورد 2026

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