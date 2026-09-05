المفتي يبحث مع رئيس الإدارة الدينية لمسلمي قيرغيزستان تأهيل الكوادر الدينية

التقى فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ عبد العزيز ذاكيروف، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي قيرغيزستان، في لقاء ثنائي عُقِد على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء بالقاهرة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سُبُل تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية في مصر وقيرغيزستان، ولا سيما في مجالات إعداد المفتين وتأهيل الكوادر الدينية وتطوير الخطاب الديني، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مواجهة الأفكار المتطرفة وتعزيز المنهج الوسطي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الدينية وتمكينها من التعامل مع القضايا الفكرية والاجتماعية المستجدة.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أهمية الاستثمار في تأهيل المفتين وبناء قدراتهم العلمية والفكرية، بما يمكِّنهم من التعامل مع المستجدات والقضايا المعاصرة بوعيٍ علمي ومنهجي، وتقديم خطاب إفتائي رشيد يستند إلى العلم ويراعي متغيرات الواقع وخصوصيات المجتمعات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية في مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر قيم الاعتدال والوسطية.

من جانبه، أكد الشيخ عبد العزيز ذاكيروف أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين المؤسسات الدينية في البلدين، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في تطوير العمل الإفتائي، وما يقدمه المؤتمر العالمي للإفتاء من معالجات علمية للقضايا الراهنة، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع.