المقاولون العرب يقدم دوكو دودو اليوم ... صور

أعلن نادي المقاولون العرب منذ فتره عن التعاقد مع اللاعب الدولي البنيني "دوكو دودو" (22 عاماً)، قادماً من نادي ليكسويس البرتغالي، في صفقة انتقال حر.

​وجرت مراسم توقيع العقود في حضور المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، والكابتن طلعت محرم، مدير الكرة، حيث وقع النجم البنيني على عقود انضمامه لصفوف "ذئاب الجبل" لمدة موسمين مقبلين.

ويقوم مسؤولي نادي المقاولون العرب بتقديم اللاعب اليوم.



​وأعرب دوكو دودو عن سعادته البالغة بخوض تجربة جديدة في الدوري المصري عبر بوابة المقاولون العرب، مؤكداً أنه يسعى لتقديم إضافة قوية للفريق ومساعدة زملائه على تحقيق أهداف النادي.