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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم حافظ: لدينا طموح كبير للفوز بالدوري.. والمنافسة هذا الموسم ستكون شرسة

كريم حافظ
كريم حافظ
ياسمين تيسير

أكد كريم حافظ ظهير أيسر منتخب مصر ونادي بيراميدز، على وجود طموح كبير للفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، حيث أنها البطولة الوحيدة التي تنقص دولاب بطولات الفريق، مشددًا على أن الفريق يسعى للمنافسة على كل البطولات، والنجاح تحت قيادة مدرب محترم له اسم كبير في إفريقيا، من أجل إضافة تاريخ جديد لنادي بيراميدز وللاعبين.

وتابع "حافظ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الكرة المصرية تطورت بشكل كبير، المنافسة استمرت الموسم الماضي حتى صافرة نهاية مباريات آخر جولة وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة، الجميع أصبح ينافس بقوة على اللقب ويسعى للتتويج بالبطولة، وهو طموح مشروع، الموسم الحالي سيكون أقوى وأصعب من الموسم الماضي، الجميع استعد بكل قوة ودعم صفوفه، وأتمنى النجاح لبيراميدز وموكوينا واللاعبين.

وأضاف ظهير أيسر نادي بيراميدز: النظام الجديد للدوري منح جميع الفرق دوافع قوية للمنافسة، كل اللاعبين حاليًا لعبوا لأندية كبيرة داخل وخارج مصر، وبالتالي هذه الخبرات وتلك التجارب أثقلت المنافسة ومنحتها قوة مضاعفة انعكست على قوة البطولة، الفرق الآن هدفها التواجد ضمن الكبار في محموعة البطل، لذلك ستجد المنافسة مشتعلة منذ الجولة الأولى، الجميع يحاول تحقيق نتائج جيدة في البداية كي يسهل المشوار في النهاية.

وأنهى كريم حافظ حديثه: كل شيء وارد، الموسم الماضي شاهدنا فرق من دوري المحترفين نافست بقوة حتى اللحظات الأخيرة على التواجد ضمن السبعة الكبار، وفي النهاية إنبي وسموحة انتزعا البطاقتين الأخيرتين، الموسم الحالي المنافسة ستكون أكثر قوة وشراسة، ووارد حدوث مفاجآت.

كريم حافظ منتخب مصر بيراميدز

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