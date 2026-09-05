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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح 4 مشروعات صحية بالشرقية بتكلفة 95.3 مليون جنيه

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انه تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الصحة بمراكز منيا القمح والزقازيق والقنايات وبلبيس، بتكلفة إجمالية بلغت 95 مليون و300 ألف جنيه، لتكون جاهزة للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ145، الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الجديدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم جهود التنمية المستدامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط التنمية والمشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتضمنت المشروعات الصحية الجاهزة للافتتاح تطوير ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ والواجهة بمستشفى منيا القمح المركزي، بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون و500 ألف جنيه.

كما شملت المشروعات تدعيم مستشفى الزقازيق العام بـ10 ماكينات غسيل كلوي، وتطوير ورفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي، وتجهيز محطة مياه، بالإضافة إلى توفير جهاز أشعة مقطعية وجهاز ماموجرام، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون و300 ألف جنيه.

وفي مركز القنايات، تم تدعيم مستشفى القنايات المركزي بجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه، بينما شملت المشروعات بمركز بلبيس تدعيم وتطوير وحدة شبرا النخلة التابعة للإدارة الصحية، من خلال توفير ماكينات غسيل كلوي ومحطة معالجة مياه ورفع كفاءة الوحدة، بتكلفة بلغت 7 ملايين و500 ألف جنيه.

وأكد محافظ الشرقية أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي إيمانا بحق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها لتلبية احتياجات المواطنين.

ومن المقرر، خلال شهر سبتمبر الجاري، افتتاح 66 مشروعا خدميا وتنمويا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن احتفالات الشرقية بعيدها القومي، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه، وتشمل قطاعات الصحة، والطرق والنقل، والأبنية التعليمية، والصرف الصحي، والأزهر والأوقاف، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والكهرباء.

الشرقية محافظ الشرقية قطاع الصحة والقنايات وبلبيس احتفالات المحافظة

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