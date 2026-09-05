أوقاف الشرقية تفتتح مسجدين بتكلفة 14 مليون جنيه

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بإعمار بيوت الله، باعتباره أحد المحاور المهمة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن افتتاح المساجد الجديدة، سواء بعد الإحلال والتجديد أو الإنشاء الجديد، يأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

وأوضح المحافظ أن افتتاح المساجد الجديدة يعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، مؤكدا استمرار دعم مشروعات تطوير ورفع كفاءة المساجد بمختلف أنحاء المحافظة.

وفي هذا الإطار، واصلت مديرية أوقاف الشرقية تنفيذ خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ماديا وروحانيا وفكريا، حيث شهدت المحافظة افتتاح مسجدين بقرى نزلة العريني بمركز أبو كبير ومنشأة أبو عمر بمركز الحسينية، بتكلفة تقديرية بلغت 14 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أنه تم افتتاح مسجد زكريا بقرية نزلة العريني بمركز أبو كبير، بعد إحلاله وتجديده بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه.

كما تم افتتاح مسجد الرحمن بكفر المنشية بمنشأة أبو عمر بمركز الحسينية، بعد إحلاله وتجديده بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، ليصل إجمالي تكلفة أعمال الإحلال والتجديد للمسجدين إلى 14 مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله وتطويرها بما يليق بقدسيتها، بما يسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية المناسبة للمصلين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وأكد أن رسالة المسجد لا تقتصر على البناء والتطوير فقط، وإنما تمتد إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وتعزيز الوعي الديني الصحيح في المجتمع.