إصابة 7 أشخاص إثر تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالطريق الشرقي بالمنصورة

أصيب 7 أشخاص،، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الشرقي بمدينة المنصورة، قبل كوبري جديلة.

وتلقت مديرىة أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الشرقى،

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد هاني أحمد عبد الوهاب، 23 عامًا، بكسر بالساق اليمنى وكدمات وجروح بالجسم، وفايز برسوم جادالله أبو تومة، 67 عامًا، ومارينا مجدي منير، 32 عامًا، وكيرلس مراد عزيز، 13 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت مارتينا مجدي منير غبريال، 27 عامًا، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وفلوميرا بشور مكرم، 7 أعوام ، بجرح قطعي بالرأس بطول نحو 8 سم وكدمات متفرقة بالجسم، وعفاف سلامة موسى، 55 عامًا، بجرح قطعي بالرأس بطول نحو 12 سم وكدمات متفرقة بالجسم

تم نقلهم إلى مستشفى المنصوره الدولى

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق