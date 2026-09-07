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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل الشقق المطروحة إيجار فقط أم ينتهي بالتملك؟.. صندوق الإسكان الاجتماعي تكشف التفاصيل

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز
رنا عبد الرحمن

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار، ضمن توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة للشباب والأسر، مع إتاحة نظم مرنة تتناسب مع دخول المواطنين وقدرتهم على السداد.

وخلال مناقشة تفاصيل الطرح في إكسترا نيوز، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات التي يطرحها الصندوق بنظام الإيجار تستهدف فئات محددة، من بينها المتزوجون حديثًا، مشيرة إلى أن التقديم على هذا الطرح لن يكون متاحًا للمخطوبين أو العزاب وفق الضوابط الخاصة بالطرح.

ويأتي ذلك في إطار طرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المدعوم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، على أن تكون الوحدات موزعة بين عدد من المدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب وحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتختلف وحدات الإيجار المدعوم عن الوحدات المطروحة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، حيث تصل مدة الإيجار في الطرح الأول إلى 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، مع وجود إمكانية لتحويل الوحدة إلى التمليك وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها الصندوق.

وفي المقابل، يتضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك وحدات تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتيح للمستفيد تملك الوحدة بعد سداد المستحقات وفق النظام المحدد، ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة لتوفير أنظمة سكنية متنوعة بدلًا من الاقتصار على نظام التمليك التقليدي.

وتستهدف الدولة من هذه الطروحات دعم الشباب والأسر حديثة الزواج ومحدودي ومتوسطي الدخل، مع وضع ضوابط تتعلق بالسن والدخل وعدم امتلاك وحدة سكنية، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

ومن المنتظر أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل النهائية المتعلقة بمواعيد التقديم، وقيمة الإيجار، ومواقع الوحدات، وشروط الاستحقاق، وآليات التخصيص والسداد، بما يتيح للمواطنين معرفة جميع الضوابط قبل بدء إجراءات الحجز.

اكسترا نيوز طرح شقق

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