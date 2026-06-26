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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة بمصر.. 6 ماكينات حفر عملاقة تعمل بالخط الرابع للمترو ووزير النقل يشهد خروج الثانية بالجيزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وبحضور اللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ونائبه المهندس إبراهيم بخيت واللواء شريف ليل مساعد الوزير وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، خروج ماكينة الحفر النفقي الثانية من محطة المساحة بإتجاه محطة الجيزة ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الاولى من الخط الرابع للمترو.

وذلك في إطار تنفيذ  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة المُتابعة المُستمرة للأعمال الإنشائية لمشروع  الخط الرابع لمترو الأنفاق وسرعة إنجاز هذا المشروع الهام، والالتزام بتنفيذه وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمان، والالتزام بالأطر الزمنية للتنفيذ.

واستمع الوزير لشرح من مدير المشروع عن تقدم معدلات التنفيذ حيث يتم ولأول مرة في مصر استخدام عدد 6 ماكينات حفر نفقي في وقت واحد لتنفيذ أنفاق هذه المرحلة، ويتم تنفيذ أنفاق الجزء الأول من المرحلة "محطة حدائق الأشجار- محطة المساحة" (نفق لكل إتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل إتجاه) حيث انهت الماكينة الأولى أعمالها وصولاً الى محطة الاهرامات والثانية جاري تنفيذ أعمالها من محطة المتحف الكبير الى محطة الاهرامات" والثالثة الى محطة مدكور والرابعة انهت أعمالها وصولاً الى محطة ميدان المساحة.

كما يجرى حالياً العمل بالجزء الثاني من المرحلة "محطة المساحة – محطة الفسطاط" بعدد ٢ ماكينة حفر حيث بدأت الماكينة الأولي أعمالها من محطة الفسطاط بإتجاه محطة الملك الصالح وجاري تجهيز الماكينة الثانية لبدء اعمال الحفر من محطة الفسطاط باتجاه محطة الملك الصالح.

وصرح وزير النقل ان أعمال تنفيذ المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو للانفاق تمثل ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر وانه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) والتي تمتد من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح إنتهاءاً بمحطة الفسطاط، مضيفاً أن تنفيذ الأعمال الانشائية والكهروميكانيكية تتم بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة ‏(المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات)، كما يتم تنفيذ اعمال الأنظمة والسكة والورشة من خلال تحالف (ميتسوبيشي/ اوراسكوم ) كما أنه يتم توريد الوحدات المتحركة بالمشروع من خلال شركة ميتسوبيشي اليابانية لتصنيع وتوريد عدد 23 قطار وتم توريد أول قطار في مايو 2026.

دراسة المراحل الثانية

لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ الخط الرابع على أربع مراحل وجارى حاليا دراسة المراحل الثانية ( الفسطاط – القاهرة الجديدة)، والثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري)، والرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة)، وتحقق المرحلة الاولى من الخط خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، ومع الخط الاول للمترو في محطة الملك الصالح.

كما ستحقق المرحلة الثانية تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة ومع مونوريل شرق النيل عند محطة هشام بركات وستحقق المرحلة الثالثة منه تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري، كما ستحقق المرحلة الرابعة منه تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان) في محطة مطار العاصمة بالعاصمة الجديدة، ومع مونوريل شرق النيل في محطة الفتاح العليم .

مشيراً الى الأهمية الاستراتيجية للخط الرابع لمترو الأنفاق في الربط ‏بين محافظتى القاهرة والجيزة علاوة على إنه أول خط يربط مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم ، فيصل ، العمرانية ، الجيزة ، مدينة نصر ، جامعة الأزهر ، القاهرة الجديدة) ، وكذلك ربط المناطق العمرانية الجديدة بشبكة الجر الكهربائي، وخدمة قطاع السياحة لمروره بالعديد من المزارات السياحية (المتحف الكبير - متحف الحضارات - القاهرة التاريخية)، وبذلك يعتبر"حلقة وصل سياحية وتنموية"، كما أنه سوف يربط بين التاريخ (الأهرامات والمتحف المصرى الكبير) والمستقبل (القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ) ومن المتوقع أن ينقل بعد إكتماله 2 مليون راكب يومياً.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الخط الرابع لمترو الأنفاق

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