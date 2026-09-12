أخبار الوادي الجديد | المحافظ تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تأصيل الدواجن.. وغلق وتشميع 15 منشأة طبية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

باستثمارات تقدر ب1.5 مليار جنيه..

محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد مجموعة الوادي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأصيل الدواجن

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، المهندس طوني فريجي رئيس مجلس إدارة مجموعة الوادي والوفد المرافق؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع شركة الوادي لتأصيل الدواجن بمنطقة النقب بالخارجة، وذلك باستثمارات تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرضت المحافظ مكونات المشروع المقام على مساحة 4381 فدانًا ويضم 12 محطة إنتاج متخصصة في تربية «جدود» التسمين، تُنفذ على مرحلتين بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 150 ألف طائر للدورة الإنتاجية الواحدة والمستهدف بدء أول إنتاج خلال 3 أشهر تتيح 600 فرصة عمل خلال مراحل الإنشاءات الأولية، وذلك في إطار التوسع في الاستثمارات الزراعية والإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع الدواجن، ضمن منظومة النشاط المتكامل للمجموعة التي تغطى 45 % من استهلاك مصر من اللحوم البيضاء.

وأكدت المحافظ حرص المحافظة على دعم الاستثمارات الجادة ذات المردود الإنتاجي، موجِّهةً بتذليل كافة المعوقات أمام المشروع، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة واستصدار الموافقات والتراخيص لدعم جاهزية الموقع والبدء في تنفيذ مراحله المستهدفة وفق البرنامج الزمني المقرر، مثمنةً جهود الشركة في توطين هذا النشاط الإنتاجي الواعد بالمحافظة، ومؤكدةً استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركة بما يسهم في استكمال المشروع وتعظيم العائد الاقتصادي والإنتاجي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

غلق وتشميع 15 منشأة طبية مخالفة بالوادي الجديد.. وترخيص 22 منشأة جديدة

واصل قطاع العلاج الحر بمديرية الصحة بالوادي الجديد حملاته الرقابية المكثفة على العيادات والمراكز والمنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور حسام صفوت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبقيادة الدكتورة إيناس مختار مدير إدارة العلاج الحر، حيث استهدفت الحملات ضبط المنشآت غير المرخصة وغير المطابقة للاشتراطات، مع منح المنشآت القابلة لتوفيق أوضاعها مهلة لتلافي المخالفات.

وأسفرت الحملات عن المرور على 256 منشأة طبية، تم خلالها غلق وتشميع 15 منشأة مخالفة وغير مطابقة، إلى جانب توجيه 115 إنذارًا لتلافي المخالفات وتصحيح الأوضاع، فضلًا عن ترخيص 22 منشأة طبية بعد استيفائها الاشتراطات المطلوبة.

وأكدت مديرية الصحة بالوادي الجديد استمرار الحملات الرقابية الدورية على مختلف المنشآت الطبية بمراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وضمان توفير بيئة علاجية آمنة تحمي حقوق المرضى وسلامتهم.

جامعة الوادي الجديد تعلن مواعيد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2026/2027

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة الوادي الجديد مواعيد تسكين الطلاب والطالبات المقبولين بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك وفقًا لجدول زمني محدد حسب الكليات، مع تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القبول والإقامة.

وتبدأ أعمال التسكين يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 لطلاب كليات الطب البشري والصيدلة والعلوم، ويوم الإثنين 21 سبتمبر لطلاب كليات الطب البيطري والزراعة والآداب، بينما يتم تسكين طلاب كليتي الهندسة وعلوم الرياضة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر.

ويستكمل جدول التسكين يوم الأربعاء 23 سبتمبر لطلاب كليتي التمريض والتربية، فيما خصصت إدارة المدن الجامعية يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 لتسكين التخلفات.

وأوضحت إدارة المدن الجامعية أن الأوراق المطلوبة للتسكين تتضمن نموذجًا مطبوعًا من نتيجة القبول على موقع نظام الزهراء للمدن الجامعية بجامعة الوادي الجديد، و4 صور شخصية للطالب أو الطالبة، وصورتين من بطاقة الرقم القومي سارية للطالب أو الطالبة، وصورتين من بطاقة الرقم القومي سارية لولي الأمر، بالإضافة إلى بطاقة الترشيح للطلاب المستجدين فقط.

كما تشمل المستندات المطلوبة صورتين دمغة عادية من البوسطة، وطابع خدمات تعليمية فئة 50 جنيهًا من خزينة المدن، وحافظة بلاستيك، مع ضرورة وجود فيزا لسداد المصروفات، إلى جانب إجراء تحليل المخدرات بكلية الطب وإحضار إيصال التحليل القائم للتأكد من إجراء التحليل للطالب.

وشددت إدارة المدن الجامعية بجامعة الوادي الجديد على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة لكل كلية، وتجهيز جميع المستندات المطلوبة، لاستكمال إجراءات التسكين في المواعيد المقررة