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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق المرحلة السابعة لمسرح المواجهة والتجوال بقنا

فعاليات مسرح المواجهة والتجوال
فعاليات مسرح المواجهة والتجوال
يوسف رجب

افتتح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فعاليات المرحلة السابعة من مشروع "المواجهة والتجوال"، التابع لقطاع المسرح بوزارة الثقافة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من الوزارات والمؤسسات والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور، كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، والعميد محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري، والنائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، والمخرج محمد الشرقاوي، مدير مشروع مسرح التجوال، وجيهان إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن، ومحمود عبد الوهاب، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وجيهان رمزي، مدير عام ثقافة قنا، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات.

وتفقد محافظ قنا، معرض المنتجات الحرفية، ومعرض الكتاب المصاحب للعروض الفنية، إلى جانب زيارة معرض الفنون التشكيلية لفناني كلية التربية النوعية بقنا، وشهد العرض الفني لفرقة الفنون الشعبية، والتنورة، والعرض المسرحي "توتة توتة" لفرقة مسرح المواجهة والتجوال، والذي لاقى تفاعلاً كبيرًا من الحضور.

وأوضح محافظ قنا، الأهمية التي يمثلها مشروع مسرح المواجهة والتجوال، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنشر الثقافة والفنون في مختلف ربوع القرى والنجوع، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على بناء الإنسان المصري ورفع الوعي الثقافي والمجتمعي لديه.

ولفت الببلاوي، إلى أن المشروع يستهدف تقديم عروض مسرحية، واكتشاف المواهب الشابة، وإقامة معارض للكتب، ومعارض فنون تشكيلية وورش تدريبية وفنون شعبية وتوزيع كتب مجانية للجمهور بالقرى والنجوع المستهدفة، بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والثقافة، لنشر الوعي وتعزيز روح الانتماء لدى كافة فئات الشعب المصري.

وأكد محافظ قنا، أنه تم اختيار العروض والفعاليات المقدمة طبقًا لرؤية الدولة 2030، وما يعزز الوعي للجمهور بالتركيز على الهوية المصرية وإبراز دور رموز المقاومة الشعبية والعلماء ورجال الجيش والشرطة في الحفاظ على مقدرات الشعب وإلقاء الضور على رموز التنوير في المجتمع المصري.


قنا قطاع المسرح وزارة الثقافة مسرح المواجهة أخبار قنا

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