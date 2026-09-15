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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الوادي الجديد تكافئ المعلمين المتميزين خلال جولتها بمدارس الخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابعت حنان مجدي، محافِظة الوادي الجديد، اليوم، انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك خلال جولة تفقدية رافقها خلالها السيد محمد كجك، نائب المحافظ، والأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف، وكيل وزارة التربية والتعليم.

جولة بعدد من مدارس الخارجة

وتفقدت المحافظ مدرستي الشهداء الإعدادية والعبور للتعليم الأساسي، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وعدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب والمعلمين، إلى جانب متابعة انتظام حضور الطلاب وفقًا لخطة الدخول التدريجي، وانتظام تسليم الكتب المدرسية. كما اطمأنت على موقف أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، ومدى توافر الاحتياجات الأساسية بالمدرستين، بما يسهم في توفير مناخ تعليمي آمن ومناسب للطلاب.

وأشادت حنان مجدي بمستوى الالتزام والاهتمام الملحوظ داخل المدرستين مع بداية العام الدراسي، وما انعكس على جاهزية الطلاب وتفاعلهم مع العملية التعليمية، موجهةً الشكر والتقدير لإدارتي المدرستين والمعلمين، ومقررةً منح مكافأة للمعلمين المتميزين.

ووجهت المحافظ بحصر الكفاءات والكوادر التعليمية المتميزة للاستفادة من خبراتهم في دعم وتطوير المنظومة التعليمية، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمحيط المدارس في مختلف المدن والقرى، بما يضمن توفير بيئة تعليمية لائقة وآمنة للطلاب.

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