مدير معهد الدراسات الاستراتيجية: تداعيات أزمة مضيق هرمز الاقتصادية طالت العالم أجمع

أكد زاهد محمود، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية، أن تصاعد التوترات يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت إيران والولايات المتحدة تملكان مفتاح الحل، في ظل تهديد السعودية بالرد بحزم على الاعتداءات، محذراً من أن استمرار المواجهات قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

وقال محمود، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن التطورات تنعكس بشكل مباشر على أمن باب المندب، خصوصاً بعد التأثيرات الكبيرة لأزمة مضيق هرمز، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط والسلع وأثرت في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن أي حرب جديدة في باب المندب أو مناطق أخرى مرتبطة بأزمة هرمز ستفاقم التداعيات الاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإيران لديهما مصلحة في تهدئة الوضع وتسهيل حركة الملاحة في المضيق.