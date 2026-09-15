تشكيل وادي دجلة أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز

أعلن مصطفى شبيطة، المدير الفني المؤقت لفريق وادي دجلة، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل وادي دجلة أمام المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: سيف تكا، شادي ماهر، أحمد رضا، كمال أبو الفتوح.

خط الوسط: محمود حليمو، أحمد سكولز، محمود دياسطي، محمد عبد العاطي.

خط الهجوم: زيزو، فرانك بولي.

ويدخل وادي دجلة المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاط جديدة، في ظل رغبة الفريق في تحسين موقفه بجدول ترتيب الدوري ومواصلة مشواره بشكل قوي خلال الموسم الحالي.