مدرب صلاح.. رئيس طرابزون سبور يكشف موعد تدريب جوارديولا للفريق

كشف أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، كواليس مفاجئة بشأن تحركات إدارة النادي للتعاقد مع مدير فني جديد، مشيرًا إلى أن المدرب الأجنبي يأتي على رأس أولويات الفريق.

وقال دوغان، وفقًا لتقارير صحفية تركية، إن طرابزون سبور دخل بالفعل في مفاوضات مع الإيطالي أنطونيو كونتي لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأوضح رئيس النادي أن المفاوضات مع كونتي لم تستمر، بعدما طلب المدرب الإيطالي الحصول على راتب سنوي بقيمة 25 مليون يورو.

طرابزون سبور يتواصل مع جوارديولا

وكانت المفاجأة الأبرز في تصريحات رئيس طرابزون سبور، الكشف عن تواصل النادي مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار دوغان إلى أن المفاوضات مع جوارديولا لم تصل حتى إلى مرحلة الحديث عن المقابل المالي، بعدما أوضح المدرب الإسباني أنه وعد عائلته بعدم العمل خلال الموسم الحالي.

وأضاف رئيس طرابزون سبور أن جوارديولا ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية التعاون مستقبلًا، بعدما قال: "ربما يمكننا الحديث في الصيف المقبل".

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي يسعى فيه طرابزون سبور إلى حسم هوية مديره الفني الجديد، مع وضع عدد من الأسماء الكبيرة على قائمة المرشحين لقيادة الفريق.