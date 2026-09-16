القبض على المتهمين بسرقة هاتف شخص بالإكراه بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام شخصين بإستيقاف شقيق زوجته وسرقة هاتفه المحمول بالإكراه بالشرقية ولاذا بالفرار.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية من (والدة زوجة القائم على النشر – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شخصين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من نجلها بإسلوب "المغافلة" حال سيره برفقتها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولاذا بالفرار.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة الظاهران بالصور (طالبين – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "ثان ، وثالث" العاشر من رمضان)، وتم بإرشادهما ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





