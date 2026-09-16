الغربية.. 421 محضرًا وضبط 9 أطنان دقيق مدعم و882 بطاقة تموينية و2500 رغيف قبل تهريبها للسوق السوداء

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس الدعم أو حقوق المواطنين، مع التشديد على الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز وضمان انتظام منظومة الإنتاج والصرف.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 421 محضرًا، وضبط 9 أطنان «180 شيكارة» دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها وتجميعها بالمخالفة، و882 بطاقة تموينية مجمعة، و2500 رغيف خبز بلدي مدعم تم تجميعها تمهيدًا لإعادة بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب تحرير 252 محضر نقص أوزان و66 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلًا عن مخالفات أخرى تتعلق بالتشغيل والنظافة والموازين وبونات صرف الخبز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.