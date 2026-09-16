برلماني: استباق الأزمات بتأمين السلع والوقود يحافظ على استقرار السوق ويكبح موجات الغلاء

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والوقود لفترات مطمئنة يمثل تحركا استباقيا مهما، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية وما قد تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأوضح جابر في تريح خاص لصدى البلد أن ضمان توافر السلع في الأسواق بصورة مستمرة يساهم في الحفاظ على توازن العرض والطلب، ويحد من فرص حدوث نقص في بعض المنتجات أو استغلال أي مخاوف بشأن الإمدادات في رفع الأسعار بصورة غير مبررة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق بالتوازي مع جهود تأمين الاحتياجات، لضمان عدم انتقال أي زيادات عالمية بصورة مبالغ فيها إلى أسعار السلع المحلية، والتعامل بحسم مع أي محاولات للاحتكار أو المضاربة.

وأشار النائب أحمد جابر إلى أن حماية المواطن من تداعيات المتغيرات الخارجية تتطلب متابعة مستمرة للأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية والمنتجات النفطية، بما يحافظ على استقرار حركة الأسواق ويحد من الضغوط السعرية.

وأضاف أن الاستعداد لمختلف السيناريوهات لا يقتصر على مواجهة الأزمات عند وقوعها، وإنما يمثل آلية مهمة للحفاظ على استقرار السوق وطمأنة المواطنين، مؤكدا أن انتظام الإمدادات والرقابة الفعالة على الأسعار عنصران متكاملان لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.