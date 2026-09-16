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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بنتايج: الفوز على المحلة لم يكن سهلاً.. وتتويجي بالجائزة بفضل زملائي

بنتايج
بنتايج
محمد بدران   -  
علا محمد

أعرب المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب غزل المحلة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم اليوم الأربعاء في مسابقة الدوري.

وقال بنتايج عقب نهاية المباراة: «المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق، وكنا نعلم أننا سنواجه فريقًا قويًا، ولا توجد مباراة سهلة في مشوار الدوري».

وأكد الظهير الأيسر أن عزيمة وإصرار لاعبي الزمالك كانا السبب في تحقيق الفوز، بعدما تأخر الفريق حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأضاف: «تتويجي بجائزة رجل المباراة جاء بفضل زملائي اللاعبين، الذين ساهموا بشكل كبير في حصولي على الجائزة، والفريق يؤدي على قلب رجل واحد».

واختتم بنتايج تصريحاته قائلًا: «جمهور الزمالك دائمًا هو الرقم واحد في الفريق، ونشكرهم على الدعم والمساندة الدائمة».
 


وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأبيض إلى 13 نقطة يتصدر بهم جدول مسابقة الدوري.

المغربي محمود بنتايج بنتايج الزمالك ستاد غزل المحلة غزل المحلة لمسابقة الدوري الممتاز الدوري

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