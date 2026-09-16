أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى.. من يتصدر القائمة؟

كشف موقع «هوسكورد» المتخصص في إحصائيات كرة القدم عن قائمة تضم أفضل 10 لاعبين من حيث التقييم في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا، مع انطلاق منافسات موسم 2026-2027.

وتعتمد القائمة على التقييمات الرقمية التي يمنحها الموقع للاعبين استنادًا إلى مجموعة من الإحصائيات والأرقام المرتبطة بأدائهم خلال مباريات الدوري.

وشهدت القائمة حضورًا بارزًا لنجوم برشلونة وريال مدريد، بينما غاب لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز عن المراكز العشرة الأولى وفق التقييمات الواردة في القائمة الحالية، مع إمكانية تغير الترتيب مع استمرار منافسات الموسم.

إيجور ماتانوفيتش يتصدر قائمة الأفضل

تصدر الكرواتي من أصول ألمانية إيجور ماتانوفيتش القائمة، بعدما حصل على تقييم بلغ 8.86، في مفاجأة مقارنة بالأسماء المعروفة التي جاءت خلفه.

ويخوض ماتانوفيتش موسمه الثاني مع فرايبورج، ونجح في تسجيل هدفين أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، بعدما سبق له تسجيل هدف وصناعة آخر أمام فيردر بريمن في بداية الموسم.

ولا يزال المهاجم بعيدًا عن دائرة النجوم الأكثر شهرة في القارة الأوروبية، إلا أن بدايته القوية وضعته في صدارة تقييمات «هوسكورد» مع بداية الموسم.

لامين يامال في المركز الثاني

جاء الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، في المركز الثاني بتقييم 8.63، متقدمًا بفارق بسيط على زميله البرازيلي رافينيا.

وواصل يامال تقديم أرقام قوية مع برشلونة، بعدما سجل 6 أهداف خلال 5 مباريات في الدوري الإسباني، من بينها تسجيل هدفين في ثلاث مباريات متتالية.

كما حصل اللاعب على تقييم كامل بلغ 10 من 10 خلال مواجهة برشلونة أمام رايو فاليكانو في نهاية أغسطس.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار يامال في تقديم مستويات لافتة رغم صغر سنه، إذ يبلغ 19 عامًا.

رافينيا ثالثًا بتقييم 8.62

احتل البرازيلي رافينيا المركز الثالث في القائمة، بعدما حصل على تقييم بلغ 8.62.

وواصل جناح برشلونة تألقه مع بداية الموسم الجديد، خاصة بعد ظهوره بصورة قوية خلال موسم 2025-2026.

وبعد الاعتماد عليه في مركز المهاجم، تمكن رافينيا من تسجيل هدفين وصناعة هدف أمام إلتشي، ثم أضاف أربعة أهداف خلال مبارياته الثلاث التالية في الدوري.

ورغم عدم تسجيله في إحدى المباريات التالية، صنع رافينيا هدفين خلال فوز برشلونة على ليفانتي بنتيجة 4-2.

مبابي رابع أفضل لاعب

جاء الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في المركز الرابع بتقييم 8.52، ليواصل حضوره ضمن أبرز لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى.

وبدأ مبابي الموسم بصورة قوية، حيث سجل ثلاثة أهداف خلال مواجهة ريال سوسيداد، كما أضاف هدفًا أمام مالقة وهدفين أمام رايو فاليكانو وفق البيانات الواردة في القائمة.

ويستعد مهاجم ريال مدريد لمواصلة منافسته على الألقاب الفردية خلال الموسم الجديد، بعدما فرض نفسه خلال الفترة الماضية ضمن أبرز الهدافين في كرة القدم الأوروبية.

أنطونيو نوسا في المركز الخامس

حل النرويجي أنطونيو نوسا في المركز الخامس بتقييم 8.42، مستفيدًا من بدايته القوية مع آر بي لايبزيج.

وقدم نوسا مباراة لافتة أمام هامبورج، حصل خلالها على تقييم بلغ 9.66 بعدما سجل هدفًا وصنع هدفين.

كما تمكن الجناح النرويجي من التسجيل في ظهوره الأول هذا الموسم أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، ليواصل جذب الأنظار مع بداية الموسم.

جود بيلينجهام يحتل المركز السادس

جاء الإنجليزي جود بيلينجهام في المركز السادس بتقييم 8.32، بعدما حافظ على وجوده ضمن قائمة اللاعبين الأعلى تقييمًا.

وقدم لاعب ريال مدريد بداية قوية مع فريقه، وسجل 3 أهداف إلى جانب تمريرتين حاسمتين في الدوري الإسباني، وجاءت التمريرتان خلال مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد.

ويخوض بيلينجهام موسمه الرابع مع الفريق الإسباني، بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيل ريال مدريد.

كريستيان كاسيريس مفاجأة الدوري الفرنسي

احتل لاعب وسط تولوز، كريستيان كاسيريس، المركز السابع بتقييم 8.22.

وجاء وجود اللاعب في القائمة بعد بدايته الجيدة في الدوري الفرنسي، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف حتى الآن، بعدما قدم 3 تمريرات حاسمة.

كما شارك كاسيريس في جميع دقائق مباريات فريقه حتى الآن، في موسمه الرابع مع تولوز.

دونيل مالين في المركز الثامن

جاء الهولندي دونيل مالين في المركز الثامن بتقييم 8.01، بعدما بدأ موسمه مع روما بصورة قوية.

وسجل مالين الهدف الأول لفريقه في موسم 2026-2027، قبل أن يضيف هدفين في الجولة التالية، ثم وصل إلى 6 أهداف بعد خوضه 4 مباريات.

وكان اللاعب قد دخل في سباق المنافسة على لقب هداف الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، بعدما سجل أرقامًا جيدة رغم انضمامه إلى روما خلال منتصف الموسم.

جيريميا مالوز ضمن قائمة العشرة

احتل المدافع جيريميا مالوز، لاعب آينتراخت فرانكفورت، المركز التاسع بتقييم 7.98.

وشارك مالوز في مباراتين بالدوري الألماني هذا الموسم، ولعب خلالهما في خط دفاع مكون من ثلاثة لاعبين وفي خط دفاع رباعي.

وتمكن المدافع من صناعة هدف خلال فوز فريقه على ماينز، ليحجز مكانه ضمن قائمة اللاعبين العشرة الأعلى تقييمًا.

سرهو جيراسي يكمل القائمة

اختتم الغيني سرهو جيراسي قائمة أفضل 10 لاعبين، بعدما حصل على تقييم بلغ 7.98.

وسجل جيراسي هدفًا على الأقل في كل مباراة من المباريات الثلاث التي خاضها مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني حتى الآن.

وسجل اللاعب هدفه الأول بعد 9 دقائق فقط من انطلاق المباراة الافتتاحية لفريقه، قبل أن يسجل هدفًا ويصنع آخر في الجولة التالية، ثم يقدم تمريرة حاسمة في المباراة الثالثة.

كما سجل جيراسي هدفين في دوري أبطال أوروبا، إلا أن هذه الأهداف لا تدخل ضمن التقييم الخاص بالقائمة، التي تعتمد على مباريات الدوريات المحلية فقط.