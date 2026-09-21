قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد الاختبارات للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر
هيئة الدواء تبحث التوسع في المعارض الدولية لزيادة صادرات الدواء المصري
خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار
الزراعة: "إفوة" نموذج للقرية المنتجة.. ونعمل على أن ينتج كل بيت احتياجاته ويبيع الفائض
استهداف سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز
حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور
القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربي تعز
النيابة الإدارية تنعى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق: قدم إسهامات جليلة في محراب العدالة
وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين
محافظ بورسعيد يوجه بمنع السيارات والدراجات داخل ممشى الكورنيش السياحي
تشييع جثمان المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة السابق بمسقط رأسه بطوخ
شوبير ينتقد فيديو تقديم بيزيرا بعد جدل قميص الزمالك: أتمنى ميكنش مقصود ومعجبنيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبوليمون يشهد انطلاق ملتقى توظيفي للـشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية

محافظ بورسعيد يشيد بمبادرة " نيرك"
محافظ بورسعيد يشيد بمبادرة " نيرك"
محمد الغزاوى

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية بشرق بورسعيد، والذي أقيم بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، تحت رعاية محافظ بورسعيد، وبإشراف مديرية التربية والتعليم و التعليم الفني، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات من أبناء المحافظة الراغبين في الالتحاق بفرص العمل التي توفرها الشركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وإيمان مسعد مدير مديرية العمل ومحمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم وأشرف بهنسي مدير التعليم الفني ببورسعيد 
وعدد من قيادات الشركة المهندس أحمد عمر مدير المصنع، والمهندس محمود حميد مدير الإنتاج، و أحمد لطيف رئيس الموارد البشرية بالمصنع، و يسر الشريف مشرفة التعيينات والتدريب بالمصنع

محافظ بورسعيد يشيد بالمبادرة و يؤكد: على استمرار التعاون لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن ربط التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وفتح آفاق جديدة أمام الكوادر الشبابية، وتوفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع التخصصات والمهارات الفنية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على العمل في القطاعات الصناعية الحديثة.

وخلال فعاليات الملتقى، تم عرض فيلم تسجيلي عن الشركة ، تناول طبيعة الصناعات التي يضمها، ومراحل إنشاء المصنع، والإمكانات والتجهيزات الموجودة به، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية للشركة والتوسع في الصناعات المرتبطة بقطاع السكك الحديدية، بما يتيح التعرف على طبيعة العمل والتخصصات والكوادر المطلوبة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تحرص على دعم وتوفير فرص العمل الحقيقية أمام أبناء المحافظة، والعمل على تحقيق التكامل بين منظومة التعليم الفني والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات القطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن الملتقى يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين التعليم والتدريب والتوظيف، ويتيح للشباب فرصًا حقيقية للتأهيل والالتحاق بسوق العمل، مشيدًا بدور الشركة في توفير فرص العمل والتدريب للشباب والفتيات، ودعم الكوادر الفنية من أبناء المحافظة.

وعقب ذلك، تفقد محافظ بورسعيد جانبًا من فعاليات الملتقى، وتابع إجراء المقابلات الشخصية والاختبارات لعدد من المتقدمين، واطلع على آليات اختيارهم وفقًا للتخصصات والمهارات المطلوبة، مشددًا على أهمية أن يتواكب التدريب الفني والمهني مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على العمل داخل القطاعات الصناعية المتخصصة.

كما أكد محافظ بورسعيد أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات التعليم الفني والقطاع الصناعي، بما يسهم في فتح مسارات جديدة للتدريب والتوظيف أمام الشباب، والاستفادة من قدراتهم وتخصصاتهم الفنية، ودعم جهود الدولة في بناء كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب خطط التنمية الصناعية.

هذا؛ واستعرض مسؤولو المصنع جانبًا من طبيعة العمل داخل المصنع، وأبرز الصناعات والتخصصات التي يضمها، إلى جانب استعراض خطط المصنع المستقبلية وأهدافه التوسعية، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من كوادر فنية وشبابية مؤهلة. كما تم توضيح أهداف الملتقى التوظيفي، والتي تستهدف إتاحة فرص عمل مناسبة للشباب، واختيار العناصر والكفاءات التي تتوافق تخصصاتها ومهاراتها مع احتياجات العمل بالمصنع، مع توفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة للمتقدمين وفقًا لمتطلبات الوظائف داخل الشركة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد التربية والتعليم والتعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

ترشيحاتنا

هيئة الإسعاف

هيئة الإسعاف: فتح باب التعاقد لخريجي كليات الهندسة بعدد من التخصصات

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالدقهلية

منال عوض: توجيهات رئاسية بتبني مشروع تخضير المحافظات والمساحات غير المستغلة

وزير التربية والتعليم

7 شروط لاختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

بالصور

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الأسباب

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد