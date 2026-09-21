أبوليمون يشهد انطلاق ملتقى توظيفي للـشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية بشرق بورسعيد، والذي أقيم بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، تحت رعاية محافظ بورسعيد، وبإشراف مديرية التربية والتعليم و التعليم الفني، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات من أبناء المحافظة الراغبين في الالتحاق بفرص العمل التي توفرها الشركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وإيمان مسعد مدير مديرية العمل ومحمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم وأشرف بهنسي مدير التعليم الفني ببورسعيد

وعدد من قيادات الشركة المهندس أحمد عمر مدير المصنع، والمهندس محمود حميد مدير الإنتاج، و أحمد لطيف رئيس الموارد البشرية بالمصنع، و يسر الشريف مشرفة التعيينات والتدريب بالمصنع

محافظ بورسعيد يشيد بالمبادرة و يؤكد: على استمرار التعاون لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن ربط التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وفتح آفاق جديدة أمام الكوادر الشبابية، وتوفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع التخصصات والمهارات الفنية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على العمل في القطاعات الصناعية الحديثة.

وخلال فعاليات الملتقى، تم عرض فيلم تسجيلي عن الشركة ، تناول طبيعة الصناعات التي يضمها، ومراحل إنشاء المصنع، والإمكانات والتجهيزات الموجودة به، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية للشركة والتوسع في الصناعات المرتبطة بقطاع السكك الحديدية، بما يتيح التعرف على طبيعة العمل والتخصصات والكوادر المطلوبة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تحرص على دعم وتوفير فرص العمل الحقيقية أمام أبناء المحافظة، والعمل على تحقيق التكامل بين منظومة التعليم الفني والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات القطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن الملتقى يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين التعليم والتدريب والتوظيف، ويتيح للشباب فرصًا حقيقية للتأهيل والالتحاق بسوق العمل، مشيدًا بدور الشركة في توفير فرص العمل والتدريب للشباب والفتيات، ودعم الكوادر الفنية من أبناء المحافظة.

وعقب ذلك، تفقد محافظ بورسعيد جانبًا من فعاليات الملتقى، وتابع إجراء المقابلات الشخصية والاختبارات لعدد من المتقدمين، واطلع على آليات اختيارهم وفقًا للتخصصات والمهارات المطلوبة، مشددًا على أهمية أن يتواكب التدريب الفني والمهني مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على العمل داخل القطاعات الصناعية المتخصصة.

كما أكد محافظ بورسعيد أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات التعليم الفني والقطاع الصناعي، بما يسهم في فتح مسارات جديدة للتدريب والتوظيف أمام الشباب، والاستفادة من قدراتهم وتخصصاتهم الفنية، ودعم جهود الدولة في بناء كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب خطط التنمية الصناعية.

هذا؛ واستعرض مسؤولو المصنع جانبًا من طبيعة العمل داخل المصنع، وأبرز الصناعات والتخصصات التي يضمها، إلى جانب استعراض خطط المصنع المستقبلية وأهدافه التوسعية، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من كوادر فنية وشبابية مؤهلة. كما تم توضيح أهداف الملتقى التوظيفي، والتي تستهدف إتاحة فرص عمل مناسبة للشباب، واختيار العناصر والكفاءات التي تتوافق تخصصاتها ومهاراتها مع احتياجات العمل بالمصنع، مع توفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة للمتقدمين وفقًا لمتطلبات الوظائف داخل الشركة.