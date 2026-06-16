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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيدرا تستعيد ذكريات هشام سليم: ما زلت أفتقده رغم مرور السنوات

هشام سليم وفيدرا
هشام سليم وفيدرا
يمنى عبد الظاهر


أعربت الفنانة فيدرا عن اشتياقها الكبير للفنان الراحل هشام سليم، مؤكدة أن ذكراه لا تزال حاضرة في حياتها رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على رحيله، مشيرة إلى أن الزمن يمضي سريعًا لكن أثره الإنساني ومكانته في قلوب محبيه لم يتغيرا.

وكتبت فيدرا في منشور عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» عن الراحل: «3 سنين ونص تقريبًا.. بصراحة مش عارفة الوقت ده عدى إزاي. الحياة بتجري بينا، شغل ومسؤوليات ومشاكل وحاجات كتير بتاخدنا، وساعات الواحد ما بيلحقش يحس هو حاسس بإيه أصلًا».


وتابعت فيدرا: «النهاردة كان يوم طويل ومليان، ولما هديت وقعدت مع نفسي شوية لقيت هشام جه في بالي.. وقعدت أفكر إن فعلًا مش هيبقى فيه صاحب زيه تاني في حياتي».

واستكملت: «في ناس وجودها بيبقى حاجة نادرة جدًا، ولما بيمشوا بيفضل مكانهم فاضي مهما عدت سنين ومهما قابلنا ناس، وحشتنى يا هشام».

واختتمت فيدرا منشورها قائلةً: «واعتقد إن قليل أوي من الناس فى الدنيا كانوا محظوظين إن يبقى عندهم صاحب زيك. وأنا من الناس دى.. ربنا يرحمك».

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