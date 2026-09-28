وحدات سكنية متكاملة الخدمات في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة

قالت المهندسة نورهان أمين، نائب مدير التصميم بحي المال والأعمال، إن الوحدات السكنية الفاخرة داخل الأبراج السكنية بحي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة كاملة التشطيب، ومجهزة بأحدث التقنيات والخدمات.

وأضافت خلال لقاء مع فضائية إكسترا نيوز، أن بعض الوحدات تتمتع بإطلالات واسعة على حي المال والأعمال والأبراج وناطحات السحاب، موضحة أن المباني تضم خدمات متنوعة تشمل العيادات الطبية والمكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمؤتمرات والخدمات الترفيهية.

وأوضحت أن الوحدات تعتمد على أنظمة تحكم ذكية وخامات عالية الجودة، إلى جانب زجاج يساعد على تقليل الحرارة وترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرة إلى أن الأبراج السكنية تضم أيضًا حمامات سباحة وصالات جيم ومناطق للأطفال وجراجات تحت الأرض.

